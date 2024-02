Serbska policja zatrzymała obywatela Polski w związku z próbą wyprania w kraju ponad 30 tys. euro - poinformowało tamtejsze ministerstwo spraw wewnętrznych.

Polak próbował nielegalnie wwieźć do Serbii 30 830 euro. Zatrzymał go oddział policji odpowiedzialny za walkę z korupcją we współpracy ze strażnikami granicznymi i policją graniczną - podał serbski resort spraw wewnętrznych.

Mężczyzna próbował wjechał do Serbii z niezgłoszonymi ponad 30 tys. euro. Zgłosił, że ma niemal 10 tys. euro, 500 dolarów i 23 tys. czeskich koron. Podejrzewa się, że środki pochodzą z działalności przestępczej - wyjaśnił resort spraw wewnętrznych.

Policja skonfiskowała podejrzanemu o przestępstwo prania pieniędzy wszystkie środki, a także samochód i telefon komórkowy. Polak został na razie zatrzymany na 48 godzin; zostanie doprowadzony do właściwej prokuratury.