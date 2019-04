Prezydent Francji Emmanuel Macron zaproponuje stworzenie w UE "mechanizmu współpracy na rzecz zagrożonego dziedzictwa europejskiego" - oświadczyła w opublikowanym w niedzielę wywiadzie francuska minister ds. europejskich Amelie de Montchalin.

To pożar Norte Dame zainspirował Francuzów do wysunięcia propozycji / PHILIPPE WOJAZER / POOL / PAP

Kwestia powołania takiego mechanizmu ma być tematem dyskusji ministrów państw UE, które odbędą się 3 maja we francuskiej stolicy.

Jako że dziedzictwo nie należy do kompetencji europejskich, prezydent podjął inicjatywę i napisał do swoich odpowiedników, by zaproponować utworzenie mechanizmu współpracy na rzecz zagrożonego dziedzictwa europejskiego, którego celem byłaby wzajemna pomoc, wymiana umiejętności i know-how - powiedziała Montchalin w wywiadzie dla francuskiego tygodnika "Journal du Dimanche".



Propozycja pada w niespełna tydzień po pożarze, który zniszczył paryską katedrę Notre Dame.



Gdy dochodzi do dużego pożaru w Europie, mechanizm solidarności pozwala na wypożyczanie między państwami UE samolotów gaśniczych. W kwestii dziedzictwa możemy sobie wyobrazić sieć ekspertów, którzy byliby do dyspozycji w razie potrzeby- wyjaśniła minister.



W tej samej rozmowie minister kultury Francji Franck Riester poinformował, że 3 maja br. w Paryżu zostanie zorganizowane spotkanie europejskich ministrów kultury i spraw europejskich. Oprócz naszych umiejętności i zasobów, jeśli możemy skorzystać także ze wsparcia i informacji zwrotnych od naszych sąsiadów w procesie odbudowy Notre Dame, skorzystamy z tej okazji - dodał.



Wobec tego szoku emocjonalnego i tego porywu hojności, którego doświadczyliśmy, powinniśmy razem poprawić politykę dotyczącą dziedzictwa w naszych krajach oraz na poziomie europejskim - mówił minister. Po poniedziałkowym pożarze do Paryża zaczęły napływać liczne datki na odbudowę świątyni; w sumie zebrano już około miliarda euro.



Ogień zniszczył katedrę Notre Dame doprowadzając m.in. do zawalenia się XIX-wiecznej iglicy świątyni. Macron liczy, że obudowę świątyni uda się zakończyć w ciągu pięciu lat.