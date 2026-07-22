Pierwszy taki zakaz w Unii Europejskiej. Ruszy wielkie usuwanie kont w internecie

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Francja jako pierwsza w Unii Europejskiej wprowadza zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 15. roku życia. Nowe przepisy obejmują również zakaz używania telefonów komórkowych w liceach. Ustawa ma wejść w życie już od 1 września.

Osoby poniżej 15. roku życia nie będą mogły korzystać z mediów społecznościowych we Francji, zdj. AYO Production

Osoby poniżej 15. roku życia nie będą mogły korzystać z mediów społecznościowych we Francji, zdj. AYO Production / Shutterstock

We wtorek francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło projekt ustawy, który zakazuje dzieciom poniżej 15. roku życia korzystania z mediów społecznościowych. To pierwsze tego typu rozwiązanie w Unii Europejskiej. Wcześniej projekt poparł Senat, a ostateczny kształt ustawy uzgodniono w wersji kompromisowej między obiema izbami parlamentu.

Nowe zasady – od kiedy i dla kogo?

Zakaz zacznie obowiązywać od 1 września dla nowych kont. W przypadku już istniejących kont przewidziano czteromiesięczny okres przejściowy – do 1 stycznia 2027 roku. W tym czasie konta będą stopniowo zamykane.

Co ważne, ustawa nie przewiduje żadnych sankcji dla nastolatków ani ich rodziców. Z zakazu wyłączone zostały encyklopedie internetowe oraz „projekty cyfrowe o przeznaczeniu edukacyjnym”. Platformy i komunikatory takie jak YouTube i WhatsApp wciąż będą dostępne, jednak serwisy będą musiały wprowadzić weryfikację wieku tam, gdzie funkcjonują jako platformy społecznościowe, np. w kanałach do udostępniania treści czy komentarzy.

Weryfikacja wieku – wyzwanie dla platform

Nowe prawo nie precyzuje, w jaki sposób platformy społecznościowe powinny weryfikować wiek użytkowników. Będą musiały same opracować i wdrożyć odpowiednie systemy, a nawet kilka, by dać użytkownikom wybór.

Zakaz telefonów komórkowych w liceach

Ustawa wprowadza także zakaz używania telefonów komórkowych w liceach. Już wcześniej obowiązywał on w szkołach podstawowych i gimnazjach. Szkoły będą mogły jednak wprowadzać wyjątki od zakazu w swoich regulaminach.

Kontrowersje i krytyka opozycji

Przeciwko ustawie głosowała skrajnie lewicowa partia Francja Nieujarzmiona (LFI), która krytykowała „koniec anonimowości w internecie”. LFI oraz Partia Socjalistyczna (PS) podnosiły również zarzuty dotyczące niejasności w kwestii metod weryfikacji wieku. Deputowany PS Arthur Delaporte zapowiedział, że posłowie tej partii „zapewne zwrócą się do Rady Konstytucyjnej”.

Przyjęcie ustawy poprzedziły konsultacje z Komisją Europejską, aby francuskie prawo było zgodne z regulacjami unijnymi. Prezydent Emmanuel Macron po głosowaniu podziękował deputowanym w serwisie X: „Teraz powinna się wypowiedzieć Rada Konstytucyjna, a potem nastąpią działania, aby skonkretyzować przepisy i chronić nasze dzieci w internecie”.