Władze pośmiertnie zrehabilitowały Li Wenlianga, ale dla wielu ludzi w kraju i za granicą chiński lekarz pozostał symbolem walki o wolność słowa w Chinach. Z okazji rocznicy jego śmierci zorganizowano demonstracje w Nowym Jorku, Bostonie, Los Angeles i innych miastach USA - podało amerykańskie Radio Wolna Azja.

W Chinach na profilu Li w sieci społecznościowej Weibo (chiński odpowiednik Twittera) wciąż co kilka minut pojawiają się nowe komentarze. We wtorek setki osób pozostawiały pod jego ostatnim wpisem emotikony zniczy, by uczcić jego pamięć.

Internauci wspominają jego odwagę, ale też opisują własne problemy i rozterki zdrowotne, zawodowe czy uczuciowe. "To jest ostatni wpis doktora Li Wenlianga, pod nim niezliczona liczba komentarzy. W rzeczywistości jego profil stał się chińską Ścianą Płaczu" - napisał jeden z komentujących.

Drakońskie restrykcje, lockdowny

Chiny wychodzą obecnie z pierwszej dużej fali zakażeń. Koronawirus zaczął się tam szerzyć bez żadnej kontroli, gdy pod koniec 2022 r. władze nagle zrezygnowały z utrzymywanej dotąd polityki "zero Covid". Drakońskie restrykcje, lockdowny, przymusowa izolacja zakażonych i masowe testy chroniły ludność przed wirusem, ale hamowały gospodarkę i wywoływały niezadowolenie społeczne.

Wraz z koronawirusem powrócił również problem braku zaufania do oficjalnych informacji napływających z Pekinu. Chińskie władze zrezygnowały z podawania codziennych bilansów zakażeń i zawęziły kryteria kwalifikacji zgonów wyłącznie do tych spowodowanych bezpośrednio przez zapalenie płuc lub niewydolność oddechową. Cytowani przez zachodnie media lekarze informowali o naciskach, by nie wpisywać Covid-19 do aktów zgonu.