​Dziś do obiegu w Wielkiej Brytanii trafiła pierwsza moneta z wizerunkiem króla Karola III. To historyczna chwila dla brytyjskiej mennicy... i nie tylko.

50-pensowa moneta / Shutterstock

50-pensową monetę z wizerunkiem Karola III wybito w nakładzie 5 milionów egzemplarzy. Nie trafiły one do banków, lecz do placówek brytyjskiej poczty, co dla instytucji - stosownie nazwanej Royal Mail - jest dużym wyróżnieniem.

Pierwsza moneta nowej ery będzie zapewne dużą gratką dla kolekcjonerów. Zgodnie z tradycją popiersie Karola III zwrócone jest na 50-pensówce w odwrotnym kierunku niż jego matki Elżbiety II na bitych dotychczas monetach. Te stare będą nadal honorowane i wycofywane stopniowo.

Warto też dodać, że na wchodzącej dziś do obiegu monecie król Karol III nie nosi korony, bowiem jego koronacja jeszcze się nie odbyła. Zaplanowano ją na 6 maja przyszłego roku. Według doniesień uroczystość w Opactwie Westminsterskim będzie krótsza niż miało to miejsce 70 lat temu podczas koronacji Elżbiety II. Ograniczona również zostanie liczba zaproszonych gości. Nie zrezygnowano natomiast z tradycyjnego elementu uroczystości koronacyjnych, jakim jest przejazd monarchy karetą ulicami Londynu.