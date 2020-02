Maesaiah Thabane, żona premiera Thomasa Thabane i pierwsza dama Lesotho, została oskarżona o to, że w 2017 roku zabiła poprzednią żonę swojego obecnego męża. W sądzie w Maseru usłyszała zarzuty - informuje Reuters.





Pierwsza dama jest oskarżona o to, że 14 czerwca 2017 roku, dwa dni przed tym, jak Thomas Thabane objął urząd premiera, "z zamiarem zabicia" strzeliła do Lipolelo Thabane.



Lipolelo i Thomas Thabane byli wówczas w trakcie rozwodu. Thomas i Maesaiah Thabane pobrali się dwa miesiące później.



W styczniu policja wydała nakaz aresztowania Maesaiah Thabane, gdy nie zjawiła się ona na przesłuchaniu w związku z zabójstwem. We wtorek pierwsza dama Lesotho sama zgłosiła się na policję. W środę stawiła się w sądzie, gdzie odczytano jej zarzuty. Premiera nie było na rozprawie.



Proces Maesaiah Thabane ma się rozpocząć 18 lutego.



Zdaniem policji zebrane dowody pozwalają na postawienie zarzutów nie tylko pierwszej damie, ale także ośmiu innym podejrzanym w tej sprawie.



W styczniu Thomas Thabane ogłosił, że ma zamiar ustąpić z funkcji premiera. Nie podał powodu podjęcia takiej decyzji.