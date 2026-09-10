Pięć osób zginęło w pożarze promu MV June Aster, dziesiątki zaginionych

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Co najmniej pięć osób zginęło, a 86 uznaje się za zaginione po pożarze promu u wybrzeży prowincji Palawan na zachodzie Filipin – poinformowała w czwartek straż przybrzeżna. Akcja ratunkowa na morzu trwa. Dotychczas ocalono 43 pasażerów i członków załogi. Statek przewoził turystów do Coron - popularnego miejsca.

Prom MV June Aster wypłynął w środę ze stolicy kraju Manili w rejs o długości 430 km do kurortu Coron. Ogień wybuchł około godz. 18.45 czasu lokalnego (godz. 12.45 w Polsce), gdy prom znajdował się nieco ponad 7 km od brzegu w okolicach miejscowości Turda.

Według dokumentów przewozowych na pokładzie jednostki znajdowały się 134 osoby - 117 pasażerów i 17 członków załogi.

Prom MV June Aster / PAP

Akcję ratunkową utrudniają trudne warunki pogodowe, a silne prądy zniosły płonący prom co najmniej 14 km od lądu. Służby przygotowują się na ewentualny wyciek paliwa. Trwa ustalanie przyczyn pożaru.

Wypadki morskie na Filipinach

Wypadki morskie na Filipinach, archipelagu złożonego z kilku tysięcy wysp, są częste ze względu na zły stan techniczny statków, przeładowania i łamanie przepisów bezpieczeństwa. W 1987 r. po zderzeniu promu z tankowcem zginęło tam ponad 4,3 tys. osób, co jest największą morską katastrofą w czasie pokoju - przypomina agencja AP. Z kolei pod koniec stycznia br. u wybrzeży wyspy Jolo zatonął prom Trisha Kerstin 3. Zginęły co najmniej 52 osoby.