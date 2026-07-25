„Pewny i uzasadniony cel”. Iran grozi Wielkiej Brytanii

RMF24

Wielka Brytania stanie się „pewnym i uzasadnionym celem”, jeśli wesprze Stany Zjednoczone w jakiejkolwiek wojnie z Teheranem – oświadczył w sobotę rzecznik irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, cytowany przez agencję Reutera.

Jak przekazał irański nadawca państwowy IRIB, rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej powiedział, że każdy kraj – w tym Wielka Brytania i państwa Zatoki Perskiej – który popiera Stany Zjednoczone w konflikcie z Teheranem, będzie uważany za uzasadniony cel.

Rzecznik stwierdził również, że amerykańskie bombowce niedawno korzystały z brytyjskich lotnisk.

Wypowiedź ta wpisuje się w duże napięcie na Bliskim Wschodzie. Sprzymierzeni z Iranem bojownicy Huti z Jemenu ostrzelali w sobotę saudyjskie instalacje naftowe w dwóch portach na wybrzeżu Morza Czerwonego – przekazała agencja Reutera. Tym razem jednak Stany Zjednoczone powstrzymały się od przeprowadzenia nalotów na Iran po raz pierwszy od dwóch tygodni. W sobotę nie pojawiły się również żadne doniesienia o atakach Iranu na sąsiadów z Zatoki Perskiej.