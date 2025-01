Trener Manchesteru City Pep Guardiola i jego żona Cristina Serra rozstali się po 30 latach związku. Para pobrała się w 2014 roku podczas kameralnej uroczystości w Barcelonie. Razem mają trójkę dzieci - dwie córki i jednego syna.

Pep Guardiola i Cristina Serra w styczniu 2024 roku / PAP

Para poznała się w 1994 roku, kiedy Guardiola miał 23 lata, a Cristina zaledwie 20. Od razu rozpoczęli związek na odległość, potem razem przenieśli się do Niemiec, gdy Guardiola zaczął trenować Bayern Monachium. Para pobrała się dopiero w 2014 roku podczas kameralnej uroczystości w Barcelonie.

Od lat mieszkali osobno

Para posiada wspólną posiadłość w Barcelonie, gdzie spędzała święta i inne wolne chwile. No co dzień jednak od dawna nie mieszkali razem. Serra opuściła Manchester w 2019 roku, by w Hiszpanii rozwijać swoją firmę modową, którą przez pewien czas prowadziła zdalnie. Obecnie Serra dzieli czas między Barcelonę a Londyn, a Guardiola przebywa w Anglii.

Mimo życia na odległość, para często była widywana razem np. podczas ważnych uroczystości. Serra była w Stambule w czerwcu 2023 roku, aby pogratulować swojemu mężowi po tym, jak City pokonało Inter Mediolan w finale Ligi Mistrzów, zdobywając słynne potrójne trofeum. Zostali również sfotografowani razem podczas wizyty na Wimbledonie w All England Club w lipcu 2024 roku.

Przez wiele lat uchodzili za wzorowe małżeństwo. Guardiola w wywiadach zawsze mówił bardzo serdecznie o swojej żonie. W styczniu 2024 roku mówił, że jego żona zna się na wszystkim, ale najbardziej na modzie. Trener przyznał, że często ubiera to, co sugeruje Cristina.

Rozstanie po 30 latach

Według doniesień hiszpańskich mediów para rozstała się w grudniu 2024 roku. O ich decyzji mieli wiedzieć jedynie ich najbliżsi. Oboje poprosili, by nikt nie ujawniał szczegółów dotyczących zakończenia małżeństwa.

Jak informuje hiszpański portal "Sport", mimo rozstania ich relacja pozostaje "stabilna, serdeczna i przyjacielska".