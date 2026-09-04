Paryż szykuje się na wizytę papieża Leona XIV. Pełna mobilizacja służb

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Prefekt policji Paryża Patrice Faure poinformował w piątek, że 25 września, w dniu przyjazdu papieża Leona XIV, zmobilizowanych zostanie do zapewnienia bezpieczeństwa w stolicy 14 tysięcy funkcjonariuszy. W drugim dniu wizyty, w sobotę 26 września ich liczba wyniesie 12 tysięcy.

Wśród tych sił porządku publicznego będą: policjanci, żandarmi i wojskowi z patroli Sentinelle, czyli operacji o charakterze antyterrorystycznym. Ponadto zmobilizowanych zostanie 2,5 tys. strażaków.

Papież odwiedzi Paryż pod koniec września

Jak zauważył prefekt, liczby te mogą wydawać się znaczne, ale odzwierciedlają one napływ ludzi oczekiwany w Paryżu podczas wizyty papieża. 25 września na trasie przejazdu Leona XIV może zebrać się 250 tys. osób.

Następnego dnia msza na placu Zgody (Concorde) i Polach Elizejskich zgromadzi około pół miliona wiernych. Zaś wieczorem na spotkaniu z młodzieżą organizowanym na stadionie Stade de France w podparyskim Saint-Denis oczekiwanych jest około 80 tys. uczestników.

Zapowiedzi utrudnień i ograniczeń dla mieszkańców stolicy

Prefekt przyznał, że konieczne będą ograniczenia dla mieszkańców - np. sklepy na Polach Elizejskich będą 26 września zamknięte, a plac Zgody zostanie wyłączony z ruchu w dniach 16-28 września. Żegluga na Sekwanie zostanie wstrzymana w piątek, 25 września, gdy późnym popołudniem papież będzie w paryskiej katedrze Notre-Dame.

Faure podkreślił, że jako prefekt „nie kieruje wydarzeniem religijnym, a wydarzeniem z zakresu porządku publicznego” od momentu przybycia papieża na lotnisko Orly rankiem 25 września, aż do jego wyjazdu z Paryża następnego dnia po południu. Leon XIV z Paryża uda się do Lourdes, gdzie w niedzielę, 27 września będzie przewodniczył mszy na błoniach sanktuarium. W poniedziałek, 28 września, w ostatnim dniu wizyty we Francji papież odprawi mszę w katedrze w Metz na wschodzie kraju.