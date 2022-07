W trakcie wtorkowego posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego eurodeputowani przyjęli raport europosłanki PiS Jadwigi Wiśniewskiej dotyczący negocjacji w sprawie umowy o współpracy między UE a Interpolem. Za sprawozdaniem głosowało 607 europosłów, 13 było przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu.

Debata Parlamentu Europejskiego / JULIEN WARNAND / PAP/EPA

Jadwiga Wiśniewska mówiła, że obecnie terroryzm i przestępczość zorganizowana pozostają jednym z najważniejszych i jednocześnie najpoważniejszych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa. Wymagają one bezkompromisowej reakcji i skuteczniejszej, skoordynowanej współpracy UE z międzynarodowymi organami ścigania i organami takimi jak Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej, Interpol. Taka współpraca ma zapewnić bezpieczeństwo i stworzyć niezbędne ramy do walki z przestępczością międzynarodową - powiedziała.

Jak zauważyła eurodeputowana, UE współpracuje już z Interpolem, istnieją jednak obszary, w których współpraca ta może zostać zacieśniona, a przede wszystkim sformalizowana. Dlatego do kluczowych rekomendacji wskazanych przez Wiśniewską w raporcie należą przyznanie agencjom UE dostępu do baz danych Interpolu oraz gwarancje przestrzegania europejskich przepisów o ochronie danych podczas przesyłania danych między UE a Interpolem.

Konieczne jest też wezwanie do reformy procedury czerwonych not, ponieważ przetwarzanie czerwonych not nie jest wystarczająco przejrzyste. Istnieje wiele dowodów wskazujących na nadużywanie i wykorzystywanie tej procedury przez kraje, które chcą prześladować, uciszać i represjonować swoich przeciwników poza granicami kraju - przekonywała Wiśniewska.

Według autorki raportu bardzo ważną kwestią jest wezwanie do wykluczenia Rosji z Interpolu i wyłączenie jej z dostępu do baz danych. Rosyjska agresja, napaść na Ukrainę, podczas której Rosja dopuszcza się zbrodni ludobójstwa jest wystarczającym powodem by wykluczyć Rosję z Interpolu - podkreśliła europosłanka.

Współpraca organów ścigania opiera się na zaufaniu i musi zostać utrzymana. Dlatego Interpol powinien podjąć natychmiastowe i zdecydowane środki w celu wykluczenia Federacji Rosyjskiej z tej organizacji - podsumowała Jadwiga Wiśniewska.