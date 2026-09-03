Paraliż unijnych granic? Przewoźnicy zapowiadają protest

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Kierowcy ciężarówek z Bośni i Hercegowiny, Serbii, Macedonii Północnej oraz Czarnogóry zapowiadają na 14 września blokadę granic z Unią Europejską. To odpowiedź na brak zmian w unijnych przepisach dotyczących wjazdu do strefy Schengen. Protest może sparaliżować ruch na granicach.

Decyzja Komisji Europejskiej wywołała sprzeciw

Jak poinformował Nikola Brković, przedstawiciel Konsorcjum Logistycznego BiH zrzeszającego przewoźników z Bośni i Hercegowiny, decyzja o blokadzie granic została podjęta jednogłośnie podczas spotkania online. To reakcja na ogłoszenie przez Komisję Europejską, że nie planuje zmian w przepisach dotyczących pobytu kierowców zawodowych z Bałkanów w strefie Schengen.

Odbyliśmy spotkanie online, podczas którego jednogłośnie potwierdziliśmy stanowisko wcześniej przedstawione mediom. Komisja Europejska pozostaje głucha na nasze problemy. Mimo złożenia noty protestacyjnej – w której ponownie apelowaliśmy o uniknięcie szkód, zarówno dla nas, jak i dla innych – nasze uzasadnione żądania zostały zignorowane – powiedział Brković, cytowany przez portal Klix.

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Wspólna akcja przewoźników z czterech krajów

Przewoźnicy z Bośni i Hercegowiny, Serbii, Macedonii Północnej oraz Czarnogóry zamierzają działać wspólnie. Brković podkreślił, że żaden kraj nie będzie działał w pojedynkę, a przewoźnicy „zjednoczą siły w tych działaniach”. Przyznał, że blokada granic UE prawdopodobnie doprowadzi do ogólnego paraliżu.

Apel o zmianę przepisów

W poniedziałek przewoźnicy protestowali przed siedzibami delegatur Unii Europejskiej w Sarajewie, Belgradzie, Podgoricy i Skopje. Domagali się pilnego rozwiązania problemu ograniczeń w pobycie zawodowych kierowców z Bałkanów w krajach strefy Schengen.

Zrzeszenia przewoźników z czterech krajów regionu od miesięcy apelują o zmianę przepisów, zgodnie z którymi kierowcy zawodowi mogą przebywać w strefie Schengen maksymalnie przez 90 dni w ciągu sześciu miesięcy. To – ich zdaniem – uniemożliwia sprawne funkcjonowanie branży transportowej i utrudnia realizację kontraktów.

To nie pierwszy taki protest

Podobną blokadę kierowcy z czterech krajów bałkańskich przeprowadzili już pod koniec stycznia tego roku. Wówczas również domagali się zmiany unijnych regulacji. Jak na razie Komisja Europejska nie zapowiedziała żadnych zmian w przepisach.