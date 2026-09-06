Paraliż lotnisk i zamknięte szkoły. Chmura pyłu pokryła niebo po wybuchu wulkanu

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Indonezja boryka się z chmurą pyłu po erupcji wulkanu Anak Krakatau. Z tego powodu pięć lotnisk w kraju, w tym główny port lotniczy w Dżakarcie, zawiesiło w niedzielę działalność – poinformowało indonezyjskie ministerstwo transportu. Odwołano setki lotów. Władze planują wdrożenie dodatkowych środków zaradczych, aby oczyścić powietrze.

Słup pyłu o wysokości do 15 kilometrów

Wulkan Anak Krakatau („Dziecko Krakatau”) leży w cieśninie między Jawą a Sumatrą. To jeden z najaktywniejszych wulkanów na świecie. Od lipca wulkan był objęty podwyższonym stopniem zagrożenia. Do erupcji doszło w piątek.

Słup pyłu osiągnął wysokość do 6 km po stronie wyspy Jawa oraz do 15 km po stronie Sumatry – wynika z danych indonezyjskiej agencji meteorologicznej BMKG. Agencja geologiczna odnotowała ciągłą aktywność sejsmiczną, wywołaną przesuwaniem się magmy. Ostrzegła też o możliwości dalszych wybuchów.

Erupcja wulkanu Anak Krakatau/autor: Adam Ziemienowicz / PAP

Zamknięte szkoły, paraliż lotnisk

Chmura pyłu po erupcji sparaliżowała pięć lotnisk w kraju, w tym główne w Dżakarcie. Jak powiadomiły indonezyjski resort transportu oraz władze lotnisk, odwołano ponad 200 rejsów, w tym kilkadziesiąt międzynarodowych. Tysiącom podróżnym oczekującym w portach lotniczych zapewniono posiłki, napoje oraz transport autobusowy do hoteli.

Pasażerowie na lotnisku Dżakarta-Soekarno-Hatta w Tangerang, przy Dżakarcie/fot. RONALD SIAGIAN / AFP/East News

W reakcji na opad popiołu władze podjęły również decyzję o odwołaniu zajęć w części szkół. Lokalni rybacy powstrzymali się od wypływania w morze, natomiast ruch promowy w Cieśninie Sundajskiej odbywa się normalnie, przy zachowaniu 3-kilometrowej strefy bezpieczeństwa wokół wulkanu.

Władze chcą podjąć dodatkowe działania w walce z pyłem

W celu szybszego oczyszczenia atmosfery z pyłu państwowa agencja ds. łagodzenia skutków katastrof (BNPB) zapowiedziała przeprowadzenie operacji zasiewu chmur.

Jeśli opady będą wystarczająco silne, pył wulkaniczny, który zakłóca nasze codzienne życie, zostanie szybko zmyty – oświadczył szef BNPB Suharyanto, apelując jednocześnie do mieszkańców o noszenie maseczek ochronnych i ograniczenie czasu spędzanego na powietrzu.

Samochody pokryte pyłem w mieście Serang po erupcji wulkanu Anak Krakatau/fot. RONALD SIAGIAN / AFP/East News

Anak Krakatau wyłonił się na początku ubiegłego wieku w wielkim zapadlisku po dawnym wulkanie Krakatau podczas katastrofalnej erupcji z 1883 roku. W 2018 roku jego wybuch wywołał tragiczne w skutkach tsunami, w wyniku którego zginęło ponad 400 osób.