Papież Franciszek zapewnił w niedzielę o swej bliskości ze wszystkimi dotkniętymi pandemią oraz tymi, którzy doświadczają jej skutków ekonomicznych i socjalnych. Podczas spotkania z wiernymi w Watykanie ponowił też apel o globalne zawieszenie broni.

Papież Franciszek zapewnił w niedzielę o swej bliskości ze wszystkimi dotkniętymi pandemią oraz tymi, którzy doświadczają jej skutków ekonomicznych i socjalnych / GIUSEPPE LAMI / PAP/EPA

Zwracając się do wiernych przybyłych na plac Świętego Piotra na modlitwę Anioł Pański, papież powiedział: W obecnym czasie, w którym pandemia nie zatrzymuje się, chciałbym zapewnić o mojej bliskości tych, którzy zmagają się z chorobą i jej konsekwencjami ekonomicznymi oraz socjalnymi.

Następnie zapewnił, że kieruje swe myśli do ludności w tych częściach świata, gdzie konsekwencje koronawirusa są jeszcze gorsze z powodu konfliktów. W świetle niedawnej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ ponawiam apel o globalne i natychmiastowe zawieszenie broni, które umożliwi pokój oraz bezpieczeństwo niezbędne do tego, by dostarczyć konieczną pomoc humanitarną - mówił Franciszek.



Wyraził też zaniepokojenie wzrostem napięcia między Armenią i Azerbejdżanem. Mam nadzieję, że dzięki zaangażowaniu wspólnoty międzynarodowej, poprzez dialog i przy dobrej woli, można będzie osiągnąć trwałe pokojowe rozwiązanie, mając w sercu dobro tych umiłowanych narodów - dodał.



W rozważaniach przed modlitwą maryjną papież mówił, że "nie współpracuje dobrze z Bogiem ten, kto tropi ograniczenia i wady innych". Podkreślił, że dobrym współpracownikiem Boga jest ten, kto potrafi rozpoznać dobro. Tylko Bóg będzie wynagradzał dobrych i karał złych - dodał.