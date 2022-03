Podniesienie wydatków na zbrojenia do 2 procent PKB to "szaleństwo" - powiedział w czwartek papież Franciszek. Podkreślił, że "prawdziwą odpowiedzią nie jest więcej broni, następne sankcje i sojusze polityczno-militarne, ale inny sposób zarządzania światem; nie przez pokazywanie zębów".

Papież Franciszek / Shutterstock

Podczas audiencji dla delegacji włoskich kobiet papież stwierdził: Zrobiło mi się wstyd, kiedy przeczytałem, że grupa państw zgodziła się podnieść do 2 procent PKB wydatki na zbrojenia jako odpowiedź na to, co się dzieje. Szaleństwo.

"Owoc starej logiki"

Cytat Dobra polityka nie może pochodzić od kultury władzy rozumianej jako dominacja i ucisk, ale tylko z kultury troski o osobę, o jej godność oraz o nasz wspólny dom - mówił Franciszek.

Dowodzi tego niestety w negatywny sposób haniebna wojna, której jesteśmy świadkami. Myślę, że dla tych, którzy należą do mojego pokolenia, nie do zniesienia jest patrzenie na to, co stało się i dzieje się na Ukrainie. Ale to niestety jest owoc starej logiki siły, która nadal dominuje w tak zwanej geopolityce - powiedział papież.

Papież przypomniał, że już wcześniej mówił, że z powodu licznych regionalnych konfliktów na świecie trwa trzecia wojna światowa w kawałkach.

Aż doszło do tej, która ma większy wymiar i zagraża całemu światu - dodał.

List papieża do biskupów. Co napisał?

Watykan opublikował w środę list papieża do biskupów w związku z aktem poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokona w piątek podczas liturgii pokutnej w bazylice Świętego Piotra.

Franciszek wyraził wdzięczność wszystkim, którzy z wielką hojnością odpowiadają na jego apele o modlitwę, post i miłosierdzie.

Przyjmując także liczne prośby Ludu Bożego, pragnę w szczególny sposób powierzyć Matce Bożej narody będące w konflikcie - wyjaśnił.

Dodał, że ma to być gest Kościoła powszechnego, który w tej dramatycznej chwili zanosi do Boga, za pośrednictwem Jego i naszej Matki, krzyk bólu tych, którzy cierpią i błagają o położenie kresu przemocy oraz powierza przyszłość ludzkości Królowej Pokoju.

Poprosił wszystkich biskupów do włączenia się w ten akt i zachęcił kapłanów, osoby zakonne i wiernych do wspólnej modlitwy w piątek. Papież przesłał jednocześnie tekst modlitwy konsekracyjnej, aby można ją było odmówić - jak zaznaczył - w tym dniu w braterskiej jedności.