Kościół nie może być muzeum, które jest oddalone od potrzeb ludzi i ich nie rozumie - powiedział w sobotę papież Franciszek. Jego zdaniem niepokój budzi Kościół, który troszczy się głównie o "obronę swego dobrego imienia".

Podczas audiencji dla przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń na rzecz nowej ewangelizacji papież podkreślił: Zdarza się często, że Kościół jest dla dzisiejszego człowieka zimnym wspomnieniem, jeśli nie palącym rozczarowaniem.



Wiele osób, zwłaszcza na Zachodzie, ma wrażenie, że Kościół ich nie rozumie i jest daleki od ich potrzeb - ocenił.



W jego opinii jedni uważają, że Kościół jest "zbyt słaby w obliczu świata", a inni - że jest "zbyt potężny w porównaniu z wielkim ubóstwem", jakie panuje.



Słuszne jest zaniepokojenie, ale przede wszystkim należy przystąpić do działania, kiedy dostrzega się Kościół ulegający światu, który podąża za jego kryteriami sukcesu i zapomina, że nie istnieje po to, by głosić samego siebie, ale Jezusa - oświadczył Franciszek.



Kościół martwiący się o to, by bronić swego dobrego imienia, i taki, który z trudem rezygnuje z tego, co nie jest niezbędne, nie czuje więcej zapału do tego, by nieść Ewangelię w naszych czasach, i staje się bardziej obiektem muzealnym niż prostym i radosnym domem Pana - ostrzegł papież.