Papież Franciszek, który w środę przeszedł operację jamy brzusznej, spędził spokojną noc w rzymskiej klinice Gemelli i dziś rano czuje się dobrze. Watykan więcej informacji przekaże w kolejnych godzinach.

Papież Franciszek / ETTORE FERRARI / PAP/EPA

86-letni papież Franciszek przeszedł w środę zabieg laparotomii i operacji plastycznej ściany brzucha z powodu pooperacyjnej "przepukliny rozetnej, która powodowała nawracające, bolesne i pogarszające się zespoły subokluzyjne".

Watykan w krótkim oświadczeniu poinformował, że "noc minęła papieżowi spokojnie". Watykan więcej informacji przekaże w kolejnych godzinach.

Profesor Sergio Alfieri, który przeprowadził zabieg, powiedział, że papież dobrze zareagował na znieczulenie ogólne i spodziewa się, że będzie przebywał w szpitalu przez około 5-7 dni. Według lekarzy, papież po wyzdrowieniu nie powinien mieć ograniczeń w podróżowaniu i innych czynnościach.

Chirurg przekazał papieżowi, iż po operacji nie może dźwigać. Jak opowiadał, Franciszek spojrzał na niego wzrokiem, który mówił: "Jestem papieżem, nie dźwigam ciężarów".

Profesor Sergio Alfieri ostrzegł jednak, że chociaż papież jest silny, to znajduje się w podeszłym wieku i niedawno miał zapalenie oskrzeli, więc podczas jego pobytu w szpitalu zostaną podjęte wszelkie środki ostrożności, by nie doszło do ponownej infekcji.

Prof. Sergio Alfieri / MAURIZIO BRAMBATTI / PAP/EPA

Audiencje odwołane do 18 czerwca

W związku z operacją, wszystkie audiencje papieża, specjalne i generalna, zostały odwołane do 18 czerwca. Informację podała w środę włoska diecezja Teramo-Atri, która otrzymała komunikat od Prefektury Domu Papieskiego. Na 17 czerwca zapowiadano wcześniej spotkanie papieża z delegacją tej diecezji.

Watykan poinformował, że hospitalizacja Franciszka potrwa "pewną liczbę dni", aby papież mógł powrócić do zdrowia.

W sobotę bez jego udziału na placu Świętego Piotra i na ośmiu placach w innych krajach odbędzie się światowe spotkanie na temat braterstwa. Ma w nim uczestniczyć około 30 laureatów Nagrody Nobla.

Prezydium Konferencji Episkopatu Włoch w imieniu wszystkich biskupów wyraziło bliskość z papieżem. "W tych dalszych momentach próby prezydium jednoczy się wokół Ojca Świętego i zachęca wspólnoty kościelne, by wspierać go modlitwą" - głosi wydane oświadczenie.

Kolejny pobyt w szpitalu w tym roku

Papież, który w marcu obchodził 10. rocznicę swojego pontyfikatu, często porusza się na wózku inwalidzkim lub chodzi o lasce z powodu bólu kolana.

W lipcu 2021 roku usunięto mu część okrężnicy podczas operacji związanej z zapaleniem uchyłków jelita. Na początku 2023 roku dolegliwości powróciły.

Papieżowi brakuje również części jednego płuca. W młodości Jorge Mario Bergoglio przechodził poważne zapalenie płuc. W wieku 21 lat przeszedł operację usunięcia górnego płata prawego płuca, na którym miał trzy torbiele.

Pomimo problemów zdrowotnych, głowa Kościoła katolickiego ma napięty harmonogram. Watykan niedawno ogłosił, że papież złoży wizytę w Mongolii w dniach od 31 sierpnia do 4 września . W kraju, w którym dotąd nie był żaden papież, żyje ponad tysiąc katolików.

Wcześniej, bo w dniach 2-6 sierpnia, Franciszek złoży wizytę w Portugalii, gdzie weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie i odwiedzi Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.