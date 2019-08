Co najmniej 24 osoby zginęły, a dwie inne zostały ranne w wypadku w północno-zachodnim Pakistanie. Autobus zjechał z górskiej drogi i wpadł do rzeki.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Do wypadku doszło w prowincji Chajber Pasztunchwa (dawna Północno-Zachodnia Prowincja Pograniczna). Jak poinformował przedstawiciel miejscowych władz Raja Abdul Saboor, wszyscy pasażerowie autobusu byli członkami jednej rodziny, która wracała z wesela.

Dodał on, że akcja ratunkowa była bardzo utrudniona ze względu na to, że tereny, na których doszło do wypadku są trudno dostępne, a służby nie miały odpowiedniego sprzętu.



Tego typu wypadki są w Pakistanie stosunkowo częste ze względu na to, że sporą część kraju zajmują tereny górzyste, infrastruktura drogowa jest w słabym stanie, zaś kierowcy lekceważą przepisy ruchu drogowego.