Papież Franciszek wyznał, że chciałby w 2020 roku pojechać do Iraku. Podczas audiencji dla organizacji Dzieła Pomocy Kościołom Wschodnim (ROACO) potępił sytuację, gdy porty są zamknięte dla statków z migrantami, a otwarte dla transportów broni. "Wiele razy myślę o gniewie Boga, jaki spadnie na rządzących państwami, którzy mówią o pokoju i sprzedają broń, by prowadzić wojny" – mówił. "Ta hipokryzja to grzech" - ostrzegł papież.

Papież Franciszek / RICCARDO ANTIMIANI / PAP/EPA



Towarzyszy mi nieustająca myśl o Iraku, dokąd mam wolę pojechać w przyszłym roku - powiedział papież podczas audiencji w Watykanie. Po raz kolejny w ostatnim czasie wyraził pragnienie złożenia wizyty w tym kraju.



Franciszek stwierdził, że chciałby, aby w Iraku miała miejsce pokojowa "budowa dobra wspólnego" z udziałem wszystkich części społeczeństwa, także religii, i by nie doszło tam znów do napięć "pochodzących z nigdy nie uśpionych konfliktów regionalnych potęg".



Nie zapominam o Ukrainie, aby mogła odnaleźć pokój dla swej ludności, której rany wywołane przez konflikt starałem się uśmierzyć poprzez inicjatywę charytatywną - mówił papież. Przypomniał, że wkład do niej wniosło wiele podmiotów kościelnych.



W swym wystąpieniu papież nawiązał także do kwestii zamknięcia portów dla statków z migrantami, co było odniesieniem przede wszystkim do polityki migracyjnej Włoch.



Wołają uciekające osoby stłoczone na statkach, w poszukiwaniu nadziei nie wiedząc, jakie porty będą mogły je przyjąć w Europie, która otwiera je dla jednostek, by załadować wyrafinowane i kosztowne uzbrojenie, zdolne wywoływać zniszczenia nie oszczędzając nawet dzieci - opisywał Franciszek.