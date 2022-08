Opublikowana została Lista Szanghajska - ranking tysiąca najlepszych szkół wyższych na świecie. W zestawieniu znalazło się 11 polskich uczelni. Najwyżej, bo w piątej setce, uplasowały się Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Uniwersytet Warszawski.

Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Gołębiej w Krakowie / Łukasz Gagulski / PAP

Ranking najlepszych szkół wyższych na świecie - Academic Ranking of World Universities (ARWU) - znany również jako Lista Szanghajska, opublikował po raz pierwszy w 2003 roku Shanghai Jiao Tong University. Od 2009 r. przygotowuje go Shanghai Ranking Consultancy.

W tym roku na podium nastąpiła tylko jedna zmiana. Najlepszą uczelnią świata tradycyjnie już został ogłoszony amerykański Harvard. Na drugim miejscu w zestawieniu znalazł się Stanford. Trzecie miejsce wywalczył amerykański Massachusetts Institute of Technology (MIT). Z trzeciej pozycji na czwartą - w stosunku do poprzedniego roku - spadł brytyjski University of Cambridge.

Dokładne miejsce w rankingu znane jest tylko w przypadku 100 najlepszych uczelni świata. Pozostałe wymieniane są już tylko w przybliżeniu - uczelnie pojawiają się w grupach liczących 50 czy 100 placówek. To tam, o wiele niżej, trzeba szukać w zestawieniu polskich szkół wyższych. W ubiegłym roku na liście było 10 polskich uczelni, w tym - 11 (do zestawienia wrócił Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

UJ i UW niezmiennie najlepszymi polskimi uczelniami

Najlepszymi uczelniami w Polsce według Listy Szanghajskiej są Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Uniwersytet Warszawski (które są w piątej setce - zajęły miejsce między 401-500).

Kolejna w zestawieniu jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (w siódmej setce), Politechnika Gdańska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (dziewiąta setka).

W ostatniej, dziesiątej setce, znalazły się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska.

Co wpływa na miejsce w rankingu?

Ranking ARWU tworzony jest w oparciu sześć obiektywnych wskaźników. Pod uwagę bierze się m.in. liczbę absolwentów i pracowników, którzy otrzymali Nagrody Nobla i Medale Fields'a, liczbę wysoko cytowanych badaczy, liczbę artykułów opublikowanych w czasopismach "Nature" i "Science" oraz publikacji, które znalazły się w wybranych indeksach cytowań (Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index).

Co roku ocenianych jest ponad 2500 uniwersytetów, a 1000 najlepszych - publikowanych.