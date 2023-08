Choć wideo zyskuje na popularności teraz, w rzeczywistości zostało zrobione w lipcu.

Filmik, nakręcony w miejscowości Conche w Nowej Fundlandii i Labradorze, po raz pierwszy został opublikowany 13 lipca na TikToku przez Kanadyjkę Emoinu Oinam. Kobieta udostępniła swoje nagranie również kilka dni temu na Instagramie.

"Aleja Gór Lodowych"

Góry lodowe u wybrzeży wschodniego wybrzeża Kanady są powszechne. Prądy oceaniczne powodują, że gigantyczne bloki lodu dryfują u wybrzeży kanadyjskiej prowincji. Z tego względu obszar ten jest nazywany "Aleją Gór Lodowych".

Co ciekawe, to właśnie na terenie "Alei Gór Lodowych" brytyjski transatlantyk RMS Titanic zderzył się z górą lodową i zatonął w 1912 roku.

Około 90 proc. gór lodowych widzianych u wybrzeży Nowej Fundlandii i Labradoru oderwało się od lodowców zachodniej Grenlandii, a reszta - od lodowców kanadyjskiego Archipelagu Arktycznego.

Niepokój wielu osób budzi jednak częstotliwość, z jaką w regionie pojawiają się te lodowe olbrzymy. Ma to bowiem związek z postępującym kryzysem klimatycznym.

Badanie z 2019 roku opublikowane w czasopiśmie naukowym amerykańskiej Narodowej Akademii Nauk "Proceedings of the US National Academy of Sciences" wykazało, że lodowce Grenlandii topnieją w tempie cztery razy szybszym niż wcześniej szacowano, co podkreśla pilną potrzebę zajęcia się zmianami klimatycznymi.