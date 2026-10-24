Ogień w Orlim Gnieździe. Dawną rezydencję Hitlera miał podpalić Niemiec

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Policja zatrzymała 33-letniego Niemca, podejrzanego o podpalenie dawnej rezydencji Adolfa Hitlera w Bawarii, znanej jako Orle Gniazdo. Pożar wybuchł w piątek wieczorem. W akcji gaśniczej uczestniczyło prawie 200 strażaków.

Ogień pojawił się w budynku herbaciarni na szczycie góry Kehlstein, położonym na wysokości 1834 m n.p.m. w pobliżu miejscowości Berchtesgaden. Według policji alarm przeciwpożarowy uruchomił się w piątek około godz. 21.50. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, zastali budynek całkowicie ogarnięty płomieniami - przekazała AFP.

Akcję gaśniczą utrudniały położenie budynku i ograniczony dostęp do tego obiektu. Jak powiadomiła rzeczniczka lokalnej policji Lisa Maier, wejście do środka było możliwe jedynie z użyciem specjalistycznego sprzętu służącego do ochrony dróg oddechowych. AFP relacjonowała, że ogień płonął jeszcze w sobotę, a policja zablokowała drogę prowadzącą do rezydencji. Na szczycie wzniesienia padał w godzinach porannych śnieg.

Funkcjonariusze poinformowali, że nikt nie doznał obrażeń.

Niemiec na motocyklu

Przyczyna zaprószenia ognia pozostaje nieznana. Policja przekazała, że krótko po wybuchu pożaru uwagę śledczych zwróciła podejrzana osoba, którą następnie zatrzymano. Trwa ustalanie, czy miała ona związek ze zdarzeniem.

Według niemieckiego dziennika „Bild”, cytowanego przez AFP, funkcjonariusze jadący na miejsce zdarzenia mieli natknąć się na motocyklistę. Mężczyzna został niebawem zatrzymany.

Miejscowy funkcjonariusz policji Gerhart Holzinger powiedział na konferencji prasowej, że na razie nie ma dowodów na istnienie innych podejrzanych.

Orle Gniazdo stało się atrakcją turystyczną

Orle Gniazdo wybudowano w latach 1937-38 jako reprezentacyjną rezydencję Adolfa Hitlera. Przywódca III Rzeszy odwiedzał budynek stosunkowo rzadko. Wykorzystywał to miejsce jako tło dla swoich filmów propagandowych, przedstawiając się jako miłośnik zwierząt i przyrody. Obiekt przetrwał II wojnę światową bez zniszczeń.

Od 1952 r. w budynku działa restauracja. Znajduje się tam też wystawa poświęcona jego historii. Orle Gniazdo jest popularną atrakcją turystyczną, znaną z rozległego widoku na Alpy. Turyści mogą tam dotrzeć specjalnymi autobusami.

Co robić z miejscami związanymi z Hitlerem?

BBC zwraca uwagę, że w Niemczech i Austrii toczy się szersza debata na temat tego, czy budynki związane z Adolfem Hitlerem należy zachować, przekształcić, czy też zburzyć.

Podczas gdy niektórzy twierdzą, że budynki te powinny zostać zachowane ze względów historycznych, inni wyrażają obawy, że mogą być wykorzystywane jako pomniki lub miejsca pielgrzymkowe dla neonazistów i skrajnie prawicowych ekstremistów.