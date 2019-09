Dżakarta, Indonezja. Indonezja zdecydowała o zwrocie 547 kontenerów odpadów po odkryciu, że zawierają one m.in. odpady plastikowe i materiały niebezpieczne dla środowiska. Śmieci trafią z powrotem do USA, Nowej Zelandii, Hiszpanii, Belgii i Wielkiej Brytanii. Najwięcej, bo ponad 135 ton odpadów trafi także do Australii.

REKLAMA