Czterech nastolatków z Wielkiej Brytanii najpierw obrzuciło jajkami, a potem posypało mąką niepełnosprawną umysłowo kobietę, siedząca na ławce w parku. Dumni z siebie zrobili sobie zdjęcie i opublikowali w internecie. Kiedy w komentarzach zaczęły sypać się pod ich adresem obelgi i pogróżki, ich rodziny poprosiły policję o ochronę.

49-letnia kobieta siedziała na ławce w parku w angielskim mieście Suffolk. Jak pisze "Daily Mail", w pewnym momencie podeszło do niej czterech młodych mężczyzn w wieku od 15 do 17 lat. Najpierw obrzucili ją jajkami, potem posypali mąką. Następnie, kiedy przysnęła, ustawili się za nią i pozowali do zdjęcia. Fotkę umieścili w mediach społecznościowych.

Jak pisze "Daily Mail", policja zatrzymała nastolatków. Pochodzą z tak zwanych dobrych domów. Ponieważ są nieletni, nie ujawnia ich danych. Zrobił to za nich jeden z internautów.

Zasługujecie na ścięcie głów. Umieszczę wasze zdjęcia i opublikuję nazwiska, tak by wszyscy wiedzieli, kim jesteście i przegonili was z miasta - to jeden z komentarzy pod postem. Posypało się ich wiele. Większość to pogróżki. Dlatego rodziny nastolatków złożyły skargę na policję i poprosiły o ochronę.

Rodzina wyszydzanej przez nastolatków kobiety powiedziała, że mimo całego zajścia, czuje się ona dobrze. Nie do końca jest świadoma tego, co się stało.

(j.)