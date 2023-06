Sapiega to była partnerka Ramana Pratasiewicza, w przeszłości blogera związanego z opozycyjnym projektem Nexta, ułaskawionego w drugiej połowie maja przez Łukaszenkę. W maju 2021 roku oboje zostali zatrzymani po tym, gdy samolot, którym lecieli z Aten do Wilna zmuszono do lądowania na Białorusi.



W maju 2022 roku Sapiega została skazana na sześć lat więzienia na podstawie dwóch artykułów kodeksu karnego dotyczących podżegania do nienawiści oraz nielegalnego gromadzenia lub rozpowszechniania danych innych osób.



Sapiega zgodziła się na współpracę z białoruskimi organami ścigania. Pomimo aresztu występowała w mediach państwowych, m.in. przyznając się do prowadzenia kanału na Telegramie, który ujawniał dane personalne funkcjonariuszy struktur siłowych. Sugerowała też, że za przymusowym lądowaniem samolotu Ryanair mogli stać byli współpracownicy Pratasiewicza z kręgów opozycyjnych.

