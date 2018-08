Izraelski wywiad Mosad zlikwidował ważnego syryjskiego naukowca, który w ostatnim czasie pracował nad modernizacją arsenału rakiet o dużej precyzji rażenia w Syrii i miał dostęp do najwyższych władz w tym państwie - donosi "New York Times". Do zamachu bombowego na Aziza Asbara doszło w sobotę wieczorem w mieście Masjaf na zachodzie Syrii, gdzie znajduje się jeden z najważniejszych ośrodków badań nad bronią, należący do syryjskiego wojska. Władze zarówno Syrii, jak i sprzymierzonego z nią Libanu, o atak oskarżyły Izrael.

Izrael uważa, że Aziz Asbar m.in. kierował tajną jednostką badawczą, znaną jako Sektor 4, i współpracował z przedstawicielami Iranu w celu rozpoczęcia w Syrii produkcji rakiet o dużej precyzji rażenia poprzez modernizację syryjskich rakiet SM-600 (zdjęcie ilustracyjne) /SCREEN GRAB/Ministry of Defence of the Russian Federation/ITAR-TASS /PAP

