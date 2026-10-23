Nowojorscy radni kończą ze 160-letnią tradycją. Trump „zasmucony”

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Dorożki znikną z Central Parku w Nowym Jorku. Stanie się to do czerwca 2028 roku. Taką decyzję podjęli radni tego miasta. Wywołało to protesty dorożkarzy.

Dorożki mają zniknąć z nowojorskiego Central Parku w czerwcu 2028 r., zdj. TIMOTHY A. CLARY

Dorożki mają zniknąć z nowojorskiego Central Parku w czerwcu 2028 r., zdj. TIMOTHY A. CLARY / AFP/East News

Rada Miasta Nowy Jork uchwaliła ustawę zakazującą przejazdów dorożek, tzw. ustawę Romancha. Zakaz ma obowiązywać od 2028 roku.

Mając poparcie większości członków Rady, mamy historyczną szansę, aby ochronić Nowojorczyków, turystów, pracowników i zwierzęta. Zamierzamy dokończyć to zadanie – mówił jeszcze przed głosowaniem członek rady Christopher Marte.

Ustawa po śmierci 18-latka

Ustawa nosi imię 18-letniego Romancha Mahajana. Nastolatek zginął w czerwcu w wypadku dorożki w Central Parku. Turysta wyskoczył z dorożki, gdy spłoszony koń ruszył galopem.

Chcemy mieć pewność, że śmierć Romancha nie poszła na marne, żeby nikt inny nie zginął ani nie został ranny w wyniku potrącenia przez dorożki w Nowym Jorku – stwierdził Saggar Chadha, prawnik rodziny 18-latka.

Burmistrz zamierza podpisać zakaz

Przewodnicząca Rady Miasta Julie Menin powiedziała w wywiadzie dla NY1, że zakaz jest konieczny w celu ochrony zwierząt i bezpieczeństwa publicznego. 42 miliony ludzi korzysta z Central Parku każdego roku, a powozy konne poruszają się w bardzo zatłoczonym miejscu. Mieliśmy wiele wypadków, w których spłoszone konie uciekały – powiedziała.

Jak dodała, jest to problem istniejący od dawna. Pierwszy projekt ustawy rady miasta zakazujący branży powozów konnych został uchwalony 19 lat temu. Z punktu widzenia dobrostanu zwierząt jest to bardzo ważne – powiedziała.

Ustawa została teraz skierowana do podpisu przez burmistrza Zohrana Mamdaniego. Jego biuro zapowiedziało już, że burmistrz podpisze ustawę.

Dorożkarze protestują

Nowe przepisy oznaczają kres 160-letniej historii – konne powozy jeździły bowiem po Central Parku od czasu jego powstania. Zakończenie działalności nastąpi w czerwcu 2028 roku, a plan przejściowy dla pracowników i właścicieli dorożek ma być gotowy w 2027 roku.

Dorożkarze i ich rodziny twierdzą jednak, że plan ten nie jest wystarczająco daleko idący. W środę i czwartek protestowali w tej sprawie przed ratuszem. Jedna z rodzin przyznała, że poświęciła prawie wiek na budowanie swojego biznesu.

„Dwa lata temu zainwestowałem 400 tys. dolarów, żeby spełnić marzenie mojego ojca, a wy mi je ukradliście” – mówił Francesco Riccobono.

Prosimy o sprawiedliwość. Prosimy o współczucie. Prosimy o miejsce przy stole – dodała jego żona, Natalie.

Związek Zawodowy Pracowników Transportu zapowiedział, że jest gotowy zakwestionować zakaz w sądzie federalnym. Prawnik związku Ben Kallos powiedział, że wierzy, iż sędzia uchyli przepisy.

„Początek bardziej humanitarnego podejścia do turystyki w Nowym Jorku”

Zwolennicy ustawy pochwalili głosowanie i podziękowali władzom miasta za przeprowadzenie tej akcji.

Betsy Smith, dyrektor generalna Central Park Conservancy, napisała w oświadczeniu, że przejażdżki dorożkami stanowią „poważne, a nawet śmiertelne zagrożenie dla bezpieczeństwa zwiedzających park, woźniców i samych koni”.

Kathleen Schatzmann, menedżer ds. strategii legislacyjnej w Animal Legal Defense Fund, nazwała głosowanie „początkiem bardziej humanitarnego i bezpiecznego podejścia do turystyki w Nowym Jorku”.

Trump o „smutnej decyzji”

Ustawę skomentował prezydent USA Donald Trump. Stwierdził, że to „smutna” decyzja, na którą wpłynął jeden tragiczny wypadek. Kiedy w okolicy dochodzi do wypadku samochodowego, a takich wypadków jest wiele, nie wstrzymują samochodów przed wjazdem na teren parku. Dlaczego więc mieliby zatrzymywać dorożki? To była wspaniała tradycja. Kolejny element historii, który już przeminął. Będzie nam go brakowało – mówił Trump.