Nowe informacje ws. australijskiej polityk staranowanej przez auto

RMF24

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Premier Australii Anthony Albanese poinformował, że niezależna deputowana Helen Haines jest w stanie krytycznym, ale stabilnym. Polityczka została w poniedziałek celowo potrącona samochodem przed swoim biurem poselskim w Wangaratta, w stanie Wiktoria. Motyw ataku wciąż nie jest znany.

Albanese potwierdził, że podejrzany został zatrzymany. Sprawą zajmują się australijska policja federalna, policja stanu Wiktoria oraz służby wywiadowcze.

Pozwólmy policji przeprowadzić śledztwo. Ważne jest, aby ludzie pozwolili na ten proces, abyśmy opierali się na faktach, a nie na spekulacjach – powiedział we wtorek premier, cytowany przez 7News.

Dodał, że na obecnym etapie nie wiadomo, co kierowało napastnikiem.

Dwukrotnie wjechał w polityczkę

Do zdarzenia doszło, gdy Haines zaparkowała przed swoim biurem i pochyliła się nad otwartym bagażnikiem. Według relacji kierowca dwukrotnie uderzył w nią autem, dociskając ją do jej własnego samochodu.

„To był atak”. Parlamentarzystka potrącona przez samochód przed swoim biurem Wstrząsające informacje z Australii. Niezależna parlamentarzystka Helen Haines została w poniedziałek potrącona przez samochód przed swoim biurem wyborczym w Wangaratta, w północno-wschodniej części stanu Wiktoria. Według najnowszych doniesień,…

Napastnika obezwładnił miejscowy fryzjer, który wyciągnął go z pojazdu i przetrzymał do przyjazdu funkcjonariuszy. Premier podziękował mężczyźnie za jego reakcję.

Policja przekazała później, że w aucie podejrzanego znaleziono nóż. Media zidentyfikowały zatrzymanego jako działacza ekologicznego Brendana Nugenta.

Leczenie i możliwe zarzuty

Haines została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Część australijskich mediów podała, że amputowano jej jedną nogę, a lekarze starają się uratować drugą.

Trwają przesłuchania zatrzymanego. Jak informowała stacja ABC, może on usłyszeć zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego. Za takie przestępstwo grozi do 10 lat więzienia.

Mężczyzna przeszedł także ocenę stanu zdrowia psychicznego. Jej wyniki nie zostały ujawnione.

Oświadczenie rodziny zatrzymanego

Rodzina Nugenta podała, że od ponad dwóch dekad przyjaźni się z Helen Haines. Ojciec zatrzymanego i jego partnerka zadeklarowali: „Będziemy pomagać policji stanu Wiktoria w każdy możliwy sposób”.

Helen Haines w czasie kampanii wyborczej opowiadała się m.in. za podniesieniem świadczeń dla bezrobotnych oraz bardziej zdecydowaną polityką wobec zmian klimatycznych.