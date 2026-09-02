Nocna eksplozja na dworcu kolejowym w Augsburgu

Jak podała policja, eksplodował nieznany przedmiot.
Do wybuchu doszło w przejściu wewnątrz budynku – przekazała policja z Bawarii. Przyczyna eksplozji nie jest znana. „Bild” pisze o wybuchu przed tureckim jubilerem.
Według gazety lekkie obrażenia odnieśli 17-latka i 18-latek. W wyniku zdarzenia uszkodzone zostały okna budynku.
Na miejscu obecni są eksperci ds. materiałów wybuchowych z Bawarskiego Urzędu Kryminalnego, co potwierdziła policja po przeprowadzeniu dochodzenia. Policja bada możliwe powiązania z przestępczością zorganizowaną. Dworzec kolejowy najwyraźniej nie był zamierzonym celem ataku - pisze „Bild”.
Operacja służb na miejscu eksplozji powoduje znaczne utrudnienia w ruchu i opóźnienia w transporcie publicznym w Augsburgu i okolicach.
Policja prosi mieszkańców o omijanie okolic głównego dworca kolejowego, jeśli to możliwe, oraz o stosowanie się do poleceń służb ratunkowych - informują niemieckie media.
Augsburg jest regionalnym węzłem komunikacyjnym położonym około 55 kilometrów na północny zachód od Monachium.