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Nocna eksplozja na dworcu kolejowym w Augsburgu

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 2 września (08:27) Aktualizacja: Dzisiaj, 2 września (08:53)

Na stacji kolejowej w Augsburgu w południowych Niemczech doszło w środę w nocy do wybuchu – poinformowała niemiecka policja. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia.

Nocna eksplozja na dworcu kolejowym w Augsburgu
Na dworcu w Augsburgu doszło do wybuchu, zdj. ilustracyjne /Shutterstock
  • Na stacji kolejowej w Augsburgu doszło do wybuchu nieznanego przedmiotu.
  • Augsburg to ważny regionalny węzeł komunikacyjny niedaleko Monachium.
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Jak podała policja, eksplodował nieznany przedmiot.

Do wybuchu doszło w przejściu wewnątrz budynku – przekazała policja z Bawarii. Przyczyna eksplozji nie jest znana. „Bild” pisze o wybuchu przed tureckim jubilerem.

Według gazety lekkie obrażenia odnieśli 17-latka i 18-latek. W wyniku zdarzenia uszkodzone zostały okna budynku.

Na miejscu obecni są eksperci ds. materiałów wybuchowych z Bawarskiego Urzędu Kryminalnego, co potwierdziła policja po przeprowadzeniu dochodzenia. Policja bada możliwe powiązania z przestępczością zorganizowaną. Dworzec kolejowy najwyraźniej nie był zamierzonym celem ataku - pisze „Bild”.

Operacja służb na miejscu eksplozji powoduje znaczne utrudnienia w ruchu i opóźnienia w transporcie publicznym w Augsburgu i okolicach. 

Policja prosi mieszkańców o omijanie okolic głównego dworca kolejowego, jeśli to możliwe, oraz o stosowanie się do poleceń służb ratunkowych - informują niemieckie media.

Augsburg jest regionalnym węzłem komunikacyjnym położonym około 55 kilometrów na północny zachód od Monachium.


Źródło: RMF24
Tagi: eksplozja
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