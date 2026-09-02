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Na stacji kolejowej w Augsburgu w południowych Niemczech doszło w środę w nocy do wybuchu – poinformowała niemiecka policja. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia.

Na dworcu w Augsburgu doszło do wybuchu, zdj. ilustracyjne

Na dworcu w Augsburgu doszło do wybuchu, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak podała policja, eksplodował nieznany przedmiot.

Do wybuchu doszło w przejściu wewnątrz budynku – przekazała policja z Bawarii. Przyczyna eksplozji nie jest znana. „Bild” pisze o wybuchu przed tureckim jubilerem.

Według gazety lekkie obrażenia odnieśli 17-latka i 18-latek. W wyniku zdarzenia uszkodzone zostały okna budynku.

Na miejscu obecni są eksperci ds. materiałów wybuchowych z Bawarskiego Urzędu Kryminalnego, co potwierdziła policja po przeprowadzeniu dochodzenia. Policja bada możliwe powiązania z przestępczością zorganizowaną. Dworzec kolejowy najwyraźniej nie był zamierzonym celem ataku - pisze „Bild”.

Niemcy oficjalnie oskarżyły Moskwę. Rosyjskie placówki do zamknięcia Niemieckie władze oficjalnie wskazały na Rosję jako państwo zaangażowane w udaremniony atak dronowy na lotnisko Lipsk/Halle. W sierpniu na terenie portu znaleziono drona z ładunkiem wojskowych materiałów wybuchowych, w pobliżu samolotu ukraińskich…

Operacja służb na miejscu eksplozji powoduje znaczne utrudnienia w ruchu i opóźnienia w transporcie publicznym w Augsburgu i okolicach.

Policja prosi mieszkańców o omijanie okolic głównego dworca kolejowego, jeśli to możliwe, oraz o stosowanie się do poleceń służb ratunkowych - informują niemieckie media.

Augsburg jest regionalnym węzłem komunikacyjnym położonym około 55 kilometrów na północny zachód od Monachium.