Nigel Farage, główny orędownik brexitu, który ponownie stoi na czele prawicowo-populistycznej partii Reform UK, został tuż po inauguracji swojej kampanii wyborczej oblany mlecznym koktajlem. W związku z incydentem aresztowane zostały dwie osoby.

Nigel Farage zaatakowany przez kobietę / TOLGA AKMEN / PAP/EPA

Do zdarzenia doszło w Clacton-on-Sea we wschodniej Anglii, gdy Nigel Farage wychodził z pubu, w którym udzielał serii wywiadów w związku z kampanią. Wtedy podeszła do niego 25-letnia kobieta, oblewając go mlecznym koktajlem z McDonald'sa.

Policja hrabstwa Essex poinformowała, że kobietę aresztowano pod zarzutem napaści, a wraz z nią aresztowany został mężczyzna, który w czasie zatrzymywania tej kobiety zaatakował funkcjonariuszy.