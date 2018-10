"Wielokrotnie myślałem o tym, żeby się poddać, ale nie miałem planu B. Chciałem tylko pobić rekord świata" - tak Austriak Michael Strasser podsumował swój niezwykły rowerowy wyczyn. Na rowerze właśnie pokonał trasę z Alaski do Patagonii, a zajęło mu to 84 dni. Tym samym aż o 15 dni pobił poprzedni rekord należący do Brytyjczyka Deana Stotta.

