Niezapowiedziana wizyta w Izraelu przed wyborami. Hegseth rozmawiał z Netanjahu

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Axios, powołując się na Izraelskie Radio Wojskowe, podał, że sekretarz obrony USA Pete Hegseth spotkał się z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Do niezapowiedzianej wizyty gościa ze Stanów Zjednoczonych doszło w bazie sił powietrznych na pustyni w południowej części Izraela. Jak podaje amerykański serwis, powodem spotkania były wybory parlamentarne w Izraelu, czyli wybory do Knesetu, które odbędą się 27 października, a także wybory połówkowe w USA, tak zwane midterms, które odbędą się z kolei 3 listopada.

Kto będzie walczył u boku USA z Iranem, jeśli Netanjahu nie odniesie zwycięstwa?

Prezydent USA Donald Trump oficjalnie poparł aktualnego premiera Izraela Benjamina Netanjahu w nadchodzących wyborach parlamentarnych, które odbędą się 27 października. Będą to pierwsze wybory od czasu ataku Hamasu na południowy Izrael, do którego doszło 7 października 2023 roku. Trump stwierdził, że jeśli na czele izraelskiego rządu stanie ktoś inny, Stany będą musiały same walczyć z Iranem. Określił Netanjahu jako „odważnego, silnego i genialnego”.

Dziś amerykański serwis Axios poinformował, że sekretarz obrony USA Pete Hegseth - który sam siebie określa „sekretarzem wojny” - spotkał się wczoraj z Benjaminem Netanjahu. Pentagon odmówił komentarza. Jak podaje agencja Reutera, biuro premiera Izraela również nie odpowiedziało na prośbę o komentarz.

W mediach społecznościowych Hegseth przekazał tylko, że odwiedził amerykańskich żołnierzy stacjonujących w obszarze odpowiedzialności Dowództwa Centralnego - CENTCOM - który obejmuje Bliski Wschód, północno-wschodnią Afrykę oraz części Azji. Izraelskie Radio Wojskowe podało natomiast, że do spotkania z Netanjahu doszło w bazie sił powietrznych na pustyni w południowej części Izraela.

Końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać

20 października to 235. dzień wojny USA i Izraela z Iranem. Konflikt w dużej mierze koncentruje się wokół blokowanej dla żeglugi cieśniny Ormuz, co wpływa na ceny paliw na całym świecie. Relacje między USA a Iranem w związku z sytuacją cieśninie wciąż się pogarszają, a wspierani przez Iran jemeńscy Huti nasilają ataki na Arabię Saudyjską.

W tym miesiącu Netanjahu oświadczył w izraelskich mediach, że nie planuje ataków na Iran przed wyborami w Izraelu. Donald Trump zapowiedział, że nie podejmie działań zbrojnych przeciwko Iranowi przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi w USA. Nieoficjalnie jednak zagraniczne media informowały parę dni temu przeciwnie - że przywódcy mają szykować potężne uderzenie w Iran jeszcze przed wyborami.