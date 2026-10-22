Nietypowy pasażer na gapę uziemił samolot. Mechanik osłupiał, gdy to zobaczył

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Nietypowy pasażer na gapę doprowadził do odwołania lotu w Japonii. Pod wykładziną samolotu Japan Air Commuter na lotnisku w Fukuoce znaleziono ok. 40-centymetrowego węża. Na czas poszukiwań samolot został uziemiony.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek na lotnisku w Fukuoce. Samolot przyleciał z lotniska Izumo w prefekturze Shimane 19 października i miał odlecieć z Fukuoki tego samego dnia o godzinie 12:50 czasu lokalnego w kierunku prefektury Kagoshima. Lot jednak odwołano.

Mechanik, który dokonywał przeglądu samolotu, pod wykładziną samolotu odkrył ok. 40-centymetrowego węża. Złapanie gada nie było łatwe – trwało aż dobę.

Jak podaje Kyodo News, zwierzę zostało zidentyfikowane jako niegroźny, niejadowity wąż. Na razie nie wiadomo, jak ten „pasażer” dostał się do samolotu.

„O ile udało nam się ustalić, nigdy nie zdarzyło się, aby wąż dostał się do kabiny” – poinformowały linie lotnicze w oświadczeniu. „Przepraszamy za niedogodności, jakie ponieśli pasażerowie” – dodały linie.