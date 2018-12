Wulkan Etna jest niestabilny i pełen energii, istnieje ryzyko erupcji na małej wysokości - twierdzą eksperci cytowani w czwartek przez dziennik „Corriere della Sera”. W ciągu trzech dni od przebudzenia wulkanu zanotowano tam ponad tysiąc wstrząsów sejsmicznych.

Według ekspertów, wewnątrz wulkanu skumulowała się duża energia / ORIETTA SCARDINO / PAP/EPA

Najsilniejszy wstrząs o magnitudzie 4,8 spowodował w nocy z wtorku na środę szkody w sześciu miejscowościach w rejonie miasta Katania.

Zniszczonych i uszkodzonych jest tam wiele domów. Niegroźne obrażenia odniosło około 30 osób.



Nie możemy wykluczyć otwarcia nowej szczeliny erupcyjnej na wysokości niższej od tej, jaka powstała 24 grudnia- powiedział dyrektor oddziału Krajowego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii w Katanii Eugenio Privitera.