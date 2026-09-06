Niemiecka rakieta wystrzelona w Kosmos. „To początek nowej ery”

Przełomowy test po nieudanej próbie
Komercyjna rakieta Spectrum ma wynosić małe i średnie satelity cywilne i wojskowe na niskie orbity okołoziemskie, kilkaset kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Pierwszy start w marcu ubiegłego roku zakończył się niepowodzeniem – po około 30 sekundach rakieta spadła do morza i eksplodowała.
Druga, tym razem już udana próba, nastąpiła po kilku miesiącach opóźnień spowodowanych problemami technicznymi i w zakresie bezpieczeństwa. Rakieta osiągnęła wysokość około 100 kilometrów nad powierzchnią Ziemi w niespełna cztery minuty po starcie i tzw. linię Karmana, czyli umowną granicę między atmosferą Ziemi a przestrzenią kosmiczną.
28-metrowa, dwustopniowa rakieta Spectrum przewoziła pięć satelitów naukowych.
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz w nocy z soboty na niedzielę ogłosił:
To pierwszy raz, kiedy taki ładunek został pomyślnie wyniesiony na orbitę okołoziemską z kontynentu europejskiego
Merz pogratulował firmie Isar Aerospace i podkreślił, że „to początek nowej ery”. Warto jednak podkreślić, że nie jest jeszcze jasne – jak przekazała agencja dpa – czy satelity zostały również pomyślnie umieszczone na orbicie.
Szansa na uniezależnienie się od USA i SpaceX
Jeśli program Spectrum odniesie sukces, będzie to miało ogromne znaczenie dla Europy, uzależnionej w znacznym stopniu od USA. Od dawna zdecydowana większość europejskich satelitów jest bowiem wynoszona w kosmos przez amerykańską firmę SpaceX.
Z kolei norweski kosmodrom Andoeya Space, z którego w sobotę wystartowała rakieta, jest pierwszym operacyjnym kosmodromem orbitalnym w Europie kontynentalnej. Projekt ma znaczenie dla Norwegii i Europy, ponieważ rozwój własnych zdolności wynoszenia satelitów może zmniejszyć zależność regionu od zagranicznych ośrodków startowych. Został otwarty pod koniec 2023 roku.
Ambitne plany rozwoju
Isar Aerospace z siedzibą w Ottobrunn koło Monachium planuje przeprowadzić kolejne starty w tym roku, a budowa trzeciej rakiety Spectrum jest już mocno zaawansowana. Firma planuje produkować 40 rakiet rocznie.
Isar Aerospace, jak twierdzi, ma już zarezerwowane zamówienia o wartości kilkuset milionów dolarów do 2028 roku, mimo że rakieta nie jest jeszcze gotowa do seryjnej produkcji. Niedawno bawarski startup podpisał kontrakt o wartości 200 milionów euro z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) – w ramach programu ESA mającego na celu przyspieszenie rozwoju europejskich rakiet nośnych.