Niemcy wprowadzają konta emerytalne dla dzieci. Od 6. roku życia

RMF24

Niemiecki Bundestag przegłosował nowatorski program, który może na zawsze zmienić podejście do oszczędzania na emeryturę. Zgodnie z nowymi przepisami, państwo będzie co miesiąc wpłacać 10 euro na specjalne konto emerytalne każdego dziecka i nastolatka w wieku od 6 do 18 lat. To pierwszy taki program w historii Niemiec, który – jak podkreślają politycy – ma pomóc młodemu pokoleniu w budowaniu finansowego bezpieczeństwa na przyszłość.

Program nie jest jeszcze ostatecznie zatwierdzony – wymaga akceptacji Bundesratu, czyli izby reprezentującej kraje związkowe. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, każde dziecko w Niemczech będzie miało własne konto emerytalne, na które państwo przez 13 lat będzie wpłacać regularnie składki. Po osiągnięciu 65. roku życia, zgromadzone środki mogą sięgnąć nawet 57 tysięcy euro – wynika z szacunków ekspertów.

Co więcej, rodzice będą mogli dodatkowo zasilać konto swojego dziecka, wpłacając nawet do 570 euro miesięcznie. To rozwiązanie ma zachęcić rodziny do długofalowego oszczędzania i inwestowania w przyszłość swoich pociech.

Politycy podzieleni

Decyzja Bundestagu wywołała gorącą dyskusję wśród niemieckich polityków. Koalicja chadeków i socjaldemokratów nie kryje zadowolenia. Michael Thews z SPD podkreślił, że program pomoże wielu osobom zgromadzić oszczędności emerytalne, a Fritz Guentzler z CDU/CSU zauważył, że młodzi ludzie zyskają szansę, by poznać możliwości rynków kapitałowych.

Nie brakuje jednak głosów krytycznych. Przedstawiciele opozycji, w tym Stefan Schmidt z Partii Zielonych, ostrzegają, że nowe rozwiązanie może pogłębić nierówności społeczne. Ich zdaniem dzieci z zamożniejszych rodzin, które otrzymają dodatkowe wpłaty od rodziców, zyskają znacznie więcej niż ich rówieśnicy z mniej uprzywilejowanych środowisk.

Odpowiedź na starzejące się społeczeństwo

Nowy program to element szerszej strategii rządu, mającej na celu rozwiązanie problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Niemcy, gdzie wiek emerytalny wynosi obecnie 67 lat, od lat mierzą się z wyzwaniami demograficznymi. Rząd liczy, że wcześniejsze oszczędzanie pozwoli przyszłym emerytom na większą niezależność finansową i odciąży system emerytalny.