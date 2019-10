Eksperci z Niemieckiego Towarzystwa ds. Żywienia (DGE) biją na alarm. Z opublikowanego właśnie przez nich raportu wynika, że spora część pacjentów klinik i pensjonariuszy domów opieki jest niedożywiona.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Wyniki badań wskazują, że w niemieckich klinikach do 30 proc. pacjentów nie otrzymuje wystarczającej ilości jedzenia. W domach opieki odsetek ten wynosi 25 proc.

Istnieje korelacja między spadkiem ilości jedzenia, pogarszającym się stanem odżywienia a wzrostem śmiertelności i wydłużenia się czasu przebywania w szpitalu - pisze DGE w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej w czwartek.



Opublikowany raport, to efekt kompleksowych, zakrojonych na szeroką skalę badań przeprowadzonych w latach 2006-2008 przez Instytut Biomedycyny Wieku Podeszłego (IBA) Uniwersytetu Erlangen i Norymbergi we współpracy z DGE. Projektowi patronowało niemieckie ministerstwo rolnictwa i żywienia.



Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na pilną potrzebę podjęcia działań. Należy poprawić sytuację dotyczącą diety w niemieckich klinikach i domach opieki, żeby nie dopuszczać do niedożywienia pacjentów - powiedziała Dorothee Vokert z IBA.

Niemcy wypadają w tej dziedzinie wyraźnie gorzej na tle innych krajów europejskich.



W 2018 roku jedynie 10 proc. niemieckich klinik i 30 proc. domów miało wśród zatrudnionych specjalistów dietetyków. Średnia europejska z kolei wynosi odpowiednio - 63 proc. i 86 proc.