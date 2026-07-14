Niemcy nie chcą do wojska. Tak unikają służby w Bundeswehrze

RMF24

Nasi zachodni sąsiedzi masowo odmawiają służby wojskowej. Ponad 5,8 tys. wniosków w tej sprawie wpłynęło w pierwszych sześciu miesiącach br. do Federalnego Biura ds. Rodziny i Spraw Społecznych (BAFzA) w Niemczech – przekazał we wtorek portal sieci redakcji RND. To więcej niż w całym 2025 roku, gdy Bundestag przygotowywał i uchwalił nowy model poboru. Co ważne, w Niemczech można odmówić służby w Bundeswehrze z powodu sumienia.

Tysiące Niemców odmawiają służby w Bundeswehrze

Urząd federalny (BAFzA) zarejestrował 5862 pisma ws. odmowy służby wojskowej do 30 czerwca br. – przekazała rzeczniczka tej instytucji w rozmowie z portalem RND. Tymczasem w całym poprzednim roku było ich 3867. Z kolei w 2011 roku, gdy w Niemczech zawieszono obowiązkowy pobór do wojska, wpłynęło 4348 dokumentów.

Wzrost liczby pism w sprawie odmowy pełnienia służby wojskowej, jak ocenił portal, związany jest z napiętą sytuacją bezpieczeństwa w Europie oraz nowym modelem poboru, który wszedł w życie 1 stycznia. Przewiduje on kwalifikację wojskową dla wszystkich młodych mężczyzn oraz możliwość wprowadzenia poboru w drodze losowania, jeśli liczba ochotników okaże się niewystarczająca. Młode kobiety mogą wypełnić kwestionariusz dobrowolnie.

W ten sposób Bundeswehra chce zwiększyć liczbę personelu, a jej potrzeby kadrowe są bardzo duże: liczba żołnierzy w służbie czynnej ma wzrosnąć ze 186 tys. do 260 tys. w 2035 roku.

W Niemczech można odmówić służby z powodu sumienia

Obowiązek służby wojskowej w Niemczech pozostaje zawieszony od 2011 roku, nadal obowiązuje jednak prawo do odmowy jej pełnienia z powodu sumienia, zapisane w konstytucji. Aby skorzystać z tej możliwości, młody Niemiec musi złożyć wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem w centrum karier Bundeswehry, skąd trafia do urzędu na szczeblu federalnym (BAFzA), gdzie pismo jest rozpatrywane.

Wnioski mogą złożyć nie tylko osoby, które nigdy nie służyły w niemieckiej armii, ale także rezerwiści i żołnierze w służbie czynnej.

Wniosek trzeba dobrze uzasadnić. Pomaga w tym partia Lewicy

Kto chce skorzystać z tego prawa, musi szczegółowo wyjaśnić, dlaczego sumienie nie pozwala mu użyć broni przeciwko drugiemu człowiekowi. Powody mogą być religijne, etyczne lub światopoglądowe. Sprzeciw musi dotyczyć każdej wojny, a nie tylko konkretnego konfliktu. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie, a następnie skarga do sądu administracyjnego. W praktyce większość wniosków jest rozpatrywana pozytywnie.

Partia Lewicy, która opowiada się przeciwko nowemu modelowi służby wojskowej, zachęca młodych do korzystania z prawa do odmowy służby w Bundeswehrze i oferuje specjalną pomoc w punktach doradczych.