Kandydat prawicowo populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD) Sebastian Wippel przegrał w Goerlitz w drugiej turze wybory burmistrza - informuje dpa, powołując się na wstępne wyniki. Urząd burmistrza przypadnie politykowi CDU Octavianowi Ursu.

Według wstępnych wyników urząd burmistrza przypadnie politykowi CDU Octavianowi Ursu. Wippel uzyskał 44,8 proc. głosów, a Ursu 55,2 proc.



W pierwszej turze 26 maja Wippel wyprzedził Ursu kilkoma punktami procentowymi. Pozostałe kandydatki - Franziska Schubert z ramienia Zielonych i Sojuszu Obywatelskiego (27,9 proc. w pierwszej turze) i Jana Luebeck z Lewicy (5,5 proc.) - wycofując się z wyścigu, poparły Ursu.



Założona w 2013 roku AfD ma obecnie swoich przedstawicieli we do wszystkich 16 landtagach (parlamentach krajów związkowych) oraz w Bundestagu, gdzie po wyborach z 2017 roku stanowi trzecią siłę polityczną.



Przed niedzielnym głosowaniem aktorzy i producenci filmowi wyrażali zaniepokojenie możliwym zwycięstwem kandydata tej partii, określanej jako konserwatywno-narodowa, bądź prawicowo-populistyczna. Ostrzegano, że jeśli ton w mieście będzie w przyszłości nadawany przez "nienawiść i ksenofobię", to Goerlitz może przestać być popularną wśród filmowców lokalizacją dla planów zdjęciowych.



W Goerlitz kręcono m.in. "The Grand Budapest Hotel" Wesa Andersona czy "Bękarty wojny" Quentina Tarantino.