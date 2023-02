Wkrótce, z racji odpowiedniego wieku, został wysłany do szkoły Hitlerjugend w Brunszwiku. Tam także ukrywał swą tożsamość i zmienił nazwisko na Josef Perjell.

Pod koniec wojny Perel został wzięty do niewoli przez oddział armii amerykańskiej, ale wkrótce został zwolniony. W 1948 roku przeniósł się do Izraela.

W 1989 r. wydał autobiograficzną książkę wspomnieniową "Ich war Hitlerjunge Salomon", na podstawie której Agnieszka Holland nakręciła obsypany wieloma prestiżowymi nagrodami film "Europa, Europa".