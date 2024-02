Rosyjska agencja TASS, powołując się na służbę więzienną, donosi, że opozycjonista nie skarżył się wcześniej na żadne problemy ze zdrowiem. O śmierci Nawalnego poinformowano Władimira Putina.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez "Nową Gazietę", oświadczył, że przyczyny śmierci powinna zbadać służba więzienna.

Polityczny wróg nr 1 Władimira Putina

Aleksiej Nawalny stał się rozpoznawalny na całym świecie, prowadząc kampanię przeciwko korupcji w Rosji i organizując antyrządowe i wymierzone przeciwko Władimirowi Putinowi demonstracje w całym kraju.

Przeciwko rosyjskiemu aparatowi państwa Nawalny występował otwarcie, zyskując przy tym coraz szersze poparcie. W marcu 2017 roku wezwał Rosjan do masowych demonstracji antykorupcyjnych. Na wezwanie odpowiedzieli wówczas mieszkańcy 95 miast w kraju oraz Rosjanie z Londynu, Bazylei, Pragi i Bonn.

20 sierpnia 2020 roku podczas lotu z Tomska do Moskwy Nawalny nagle źle się poczuł. Wstępna diagnoza lekarska świadczyła o tym, że rosyjski opozycjonista został otruty środkiem psychodysleptycznym (rodzajem psychodelika). Później ustalono, że był to prawdopodobnie nowiczok - środek trujący używany przez radzieckie i rosyjskie służby do likwidacji niewygodnych dla Kremla osób.

Po otruciu Nawalny walczył o życie w berlińskim szpitalu. Tę walkę wygrał po to, by 17 stycznia 2021 roku wrócić do Rosji, co wzbudziło powszechny podziw w świecie zachodnim i równocześnie obawy o przyszłość opozycjonisty, który musiał liczyć się z tym, że Moskwa będzie starała się go uciszyć.

W styczniu minęły trzy lata odkąd Nawalny został aresztowany i uwięziony po powrocie do Rosji z Niemiec, gdzie leczył się po próbie otrucia, przeprowadzonej najpewniej przez rosyjskie służby specjalne. Władze wszczęły wobec niego kolejne sprawy karne, skutkujące wyrokami łącznie na ponad 30 lat pozbawienia wolności.

25 grudnia 2023 roku współpracownicy Nawalnego ogłosili, że opozycjonista został przewieziony do kolonii karnej nr 3 w miejscowości Charp w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym na północy Rosji. Wcześniej Nawalny był osadzony w kolonii karnej w Mielechowie w obwodzie włodzimierskim, około 250 km na wschód od Moskwy.

"UE obarcza rosyjski reżim wyłączną odpowiedzialnością za tę tragiczną śmierć. Składam najszczersze kondolencje jego rodzinie. I tym, którzy walczą o demokrację na całym świecie w najcięższych warunkach. Bojownicy umierają. Ale walka o wolność nigdy się nie kończy" - przekazał przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Więcej informacji wkrótce...