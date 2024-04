Kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Wysp Kanaryjskich wzięło udział w protestach przeciwko masowej turystyce na tym hiszpańskim archipelagu. Największe demonstracje zorganizowano na Teneryfie i Gran Canarii.

Na transparentach, z którymi pojawili się protestujący, widniały m.in. hasła: "Wyspy Kanaryjskie pękają w szwach!", "Archipelag ma swoje limity!" / PAP

Uczestnicy manifestacji wzywali władze regionalnego rządu oraz miejscowych samorządów do wprowadzenia restrykcji w budowie hoteli oraz ośrodków turystycznych, aby ograniczyć niekontrolowany, ich zdaniem, napływ urlopowiczów.



Protestujący twierdzą, że nadmiar turystów na Wyspach Kanaryjskich doprowadził nie tylko do chaosu komunikacyjnego i hałasu, ale też do zanieczyszczenia miejscowej przyrody.



Według szacunków policji największy protest, z udziałem ponad 30 tys. osób, odbył się w mieście Santa Cruz de Tenerife. Inny duży wiec zorganizowano w Las Palmas, gdzie na ulice głównego miasta Gran Canarii wyszło 14 tys. osób.



Demonstracje z udziałem kilku tysięcy osób odbyły się również na innych wyspach archipelagu: Lanzarote, El Hierro, La Gomerze i Fuerteventurze.



Sobotnie demonstracje są też formą solidarności z grupą mieszkańców Teneryfy prowadzących od 12 kwietnia strajk głodowy w proteście przeciwko budowie nowych obiektów noclegowych dla turystów. Demonstranci żądają wstrzymania inwestycji, aby, jak twierdzą, zapobiec dalszemu rozwojowi masowej turystyki.



Wyspy Kanaryjskie odwiedziła w 2023 roku rekordowa liczba zagranicznych wczasowiczów - 14,1 mln, z czego 5,6 mln dotarło na Teneryfę, a 3,6 mln na Gran Canarię.