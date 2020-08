W związku z 40. rocznicą powstania NSZZ "Solidarność" w sobotę na 15 minut wodospad Niagara na granicy amerykańsko-kanadyjskiej został podświetlony na biało-czerwono.

Wodospad przybrał polskie barwy narodowe od godz. 22 do 22.15 czasu miejscowego. Za inicjatywą sobotniego podświetlenienia Niagary stał Konsulat Generalny RP w Toronto.



Ostatni raz Niagara podświetlana była tego rodzaju specjalną iluminacją 15 sierpnia - pomarańczowy, biały i zielony nawiązywały wtedy do 74. rocznicy niepodległości Indii.



Na stronie internetowej www.niagarafallsusa.com można składać petycje o specjalne iluminacje. Wodospad od 16 do 31 sierpnia podświetlany jest stale od godziny 19.30 do 2 w nocy.

Największa atrakcja turystyczna USA

Niagara to jedna z największych atrakcji turystycznych w USA, która corocznie budzi zachwyt milionów Amerykanów, Kanadyjczyków i przybyszów z całego świata. Imponujący wodospad na granicy między Stanami Zjednoczonymi i Kanadą ma ponad 50 metrów wysokości i blisko 80 metrów szerokości.



W poniedziałek przypada 40. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych i utworzenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".