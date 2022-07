Sanu Sherpa stał się posiadaczem kolejnego rekordu w historii wspinaczki wysokogórskiej. Nepalski himalaista po raz drugi wspiął się na wszystkie ośmiotysięczniki.

Gasherbrum II / Shutterstock

Sanu Sherpa skompletował zestaw ośmiotysięczników po raz drugi w czwartek rano, kiedy pojawił się na szczycie Gasherbrum II.

Góra ta, o sylwetce regularnej piramidy, jest 13. najwyższym szczytem górskim na świecie - położona jest na wysokości 8035 m n.p.m.

Jest jedyną osobą na świecie, która dwukrotnie wspięła się na każdą z 14 najwyższych gór - powiedział Reuterowi Nibesh Karki, dyrektor wykonawczy firmy turystycznej, w której zatrudniony jest rekordzista.

Wcześniej Sherpa wspiął się na Mount Everest, najwyższy szczyt świata, aż siedem razy.

Austriacy jako pierwsi zdobyli Gasherbrum II

Gasherbrum II to czwarty co do wysokości szczyt masywu Karakorum, na granicy Pakistanu i Chin. Na górę po raz pierwszy wspięła się 7 lipca 1956 roku austriacka ekspedycja, w skład której weszli Fritz Moravec, Josef Larch i Hans Willenpart.

Polskie wyprawy, w tym Jerzy Kukuczka i Wanda Rutkiewicz, wielokrotnie z powodzeniem atakowały szczyt.

Osiem z 14 najwyższych szczytów, w tym Mount Everest, znajduje się w Nepalu. Pozostałe sześć zlokalizowanych jest w Pakistanie i regionie Tybetu w Chinach.

