Negocjacje ws. przyjęcia Ukrainy i Mołdawii do UE. Jest ważny ruch Wspólnoty

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Unia Europejska otworzyła we wtorek kolejne dwa klastry w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą. Dotyczą one rynku wewnętrznego i konkurencyjności. Podobny ruch został wykonany przez UE w negocjacjach z Mołdawią.

Ukraina coraz bliżej do negocjacji we wszystkich obszarach tematycznych

W negocjacyjnych klastrach zgrupowane są 33 rozdziały. W otwartych we wtorek blokach tematycznych znajduje się 17 rozdziałów. Otwarte we wtorek klastry dotyczą wdrożenia przez Kijów unijnych zasad obejmujących m.in. zatrudnienie, prawo spółek, własność intelektualną czy regulację i nadzór nad bankami. Negocjacje w ramach klastra dotyczącego rynku wewnętrznego mają przygotować Ukrainę na dołączenie do unijnego wspólnego rynku.

Przybliża to Ukrainę do rozpoczęcia negocjacji we wszystkich obszarach tematycznych. Wcześniej otwarto dwa z sześciu klastrów: dotyczący kwestii podstawowych oraz polityki zagranicznej i obronnej.

Do otwarcia pozostają ciągle dwa klastry: „zielona agenda i zrównoważona łączność” oraz „zasoby, rolnictwo i spójność”. Zawierają one kwestie związane z udziałem we Wspólnej Polityce Rolnej, a więc jednym z największych unijnych funduszy, którego częścią są dopłaty bezpośrednie dla rolników.

Koncepcja „stopniowego członkostwa”

Chociaż negocjacje się jeszcze nie rozpoczęły, to wiadomo już, że Ukraina może mieć bardzo ograniczony dostęp do tradycyjnej unijnej polityki rolnej. W dokumencie dotyczącym reformy procesu przyjmowania nowych krajów, opublikowanym 6 października, Komisja Europejska napisała wprost, że wysoka wydajność sektora rolnego może oznaczać ograniczenie unijnych dopłat dla rolników oraz dostępu do rynku dla wrażliwych produktów rolnych.

Jednocześnie KE zadeklarowała wsparcie dla Ukrainy w odzyskaniu dostępu do jej tradycyjnych rynków eksportowych w państwach trzecich.

KE zaproponowała w tamtym dokumencie także koncepcję tzw. stopniowego członkostwa, które umożliwi integrację krajów kandydatów z poszczególnymi unijnymi politykami jeszcze przed oficjalnym przystąpieniem do UE.

Wicepremier Ukrainy ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Wsiewołod Czencow powiedział na konferencji prasowej w Luksemburgu, że otwarte klastry dotyczą niemal każdego aspektu funkcjonowania ukraińskiej gospodarki.

Postępy w ramach tych klastrów będą miały kluczowe znaczenie dla budowy nowoczesnej, konkurencyjnej i odpornej gospodarki ukraińskiej, coraz silniej zintegrowanej z jednolitym rynkiem europejskim – podkreślił.

Czesnow wskazał, że Ukraina szczególną wagę przywiązuje do tej propozycji, która – jak dowodził – ma na celu „uczynienie stopniowej integracji z politykami UE oraz kluczowymi sektorami bardziej ambitną i przewidywalną”.

Wicepremier Ukrainy powiedział też, że Kijów liczy na szybkie otwarcie pozostałych klastrów.

Na jakich warunkach Ukraina może wejść do UE?

Polski wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki powiedział we wtorek, jeszcze przed otwarciem kolejnych klastrów w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą, że oznacza to przedstawienie warunków, na jakich Ukraina może wejść do UE.

Dopiero wtedy, tak naprawdę, oni mogą te warunki zacząć spełniać. Dlatego to jest bardzo dobry moment, bo możemy naszym przyjaciołom z Ukrainy powiedzieć: musicie zrobić to i to, żeby wejść do Unii – podkreślił.

Ukraina złożyła wniosek o wstąpienie do UE 28 lutego 2022 r. – cztery dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej agresji. Mołdawia zrobiła to 3 marca 2022 r. Oba państwa otrzymały status kandydatów w czerwcu 2022 roku.

Negocjacje z Mołdawią

Unia Europejska otworzyła także te same klastry w negocjacjach akcesyjnych z Mołdawią.

Negocjacje Kijowa i Kiszyniowa dotyczą większości kwestii związanych z gospodarką. Chodzi o dostosowanie przepisów w zakresie m.in. bankowości, zatrudnienia i prawa spółek, a także przygotowania do wejścia na wspólny rynek UE, co oznacza wdrożenie czterech unijnych swobód dotyczących przepływu osób, towarów, kapitału i usług.

Wcześniej UE otworzyła z Ukrainą i Mołdawią dwa inne klastry - dotyczące kwestii podstawowych oraz polityki zagranicznej i obronnej. Pozostały klimat i rolnictwo.

Wszystkie klastry do końca roku?

Wicepremierka Mołdawii Cristina Gherasimov powiedziała na konferencji prasowej, że za tymi klastrami kryją się kwestie dotyczące codziennego życia ludzi.

Chodzi o bezpieczeństwo kupowanych produktów, prawa pracownicze, jakość edukacji oraz bezpieczeństwo usług cyfrowych, z których korzystają obywatele. Dla mieszkańców Mołdawii reformy te oznaczają lepszą ochronę konsumentów, bezpieczniejsze warunki pracy i szersze możliwości podnoszenia kwalifikacji. Z perspektywy przedsiębiorcy oznaczają one prostsze procedury, przewidywalne zasady oraz dostęp do większego grona klientów - wymieniała.

Unijna komisarka ds. rozszerzenia Marta Kos wyraziła przekonanie, że do końca roku uda się otworzyć pozostałe dwa klastry zarówno z Mołdawią, jak i Ukrainą. Na początku roku sytuacja z rozszerzeniem wyglądała inaczej, a spójrzmy, gdzie jesteśmy dzisiaj. Otwarto cztery klastry, a kolejne dwa są w planach i zarówno Mołdawia, jak i Ukraina są na to gotowe - podkreśliła. Oczywiście, nie mogę dać 100-procentowych gwarancji, ale widząc, jak państwa członkowskie pomagają (...), jestem przekonana, że odniesiemy sukces i otworzymy wszystkie klastry przed końcem roku - dodała Kos.