Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny będzie odbywał wyrok więzienia w kolonii karnej w obwodzie włodzimierskim, w centrum europejskiej części Rosji - podał portal Jarnowosti, powołując się na źródła w służbach więziennych.

Aleksiej Nawalny / Moscow City Court Press Office\TASS / PAP/ITAR-TASS

Według doniesień portalu, Nawalny trafi do kolonii karnej nr 2 w mieście Pokrow w obwodzie włodzimierskim. Obecnie przebywa w areszcie śledczym w miejscowości Kolczugino.

Wczoraj pojawiły się informacje, że Nawalny został wysłany do kolonii karnej w obwodzie moskiewskim, ale potem te doniesienia zdementowano.



O obwodzie włodzimierskim poinformował także niezależny portal Mediazona. Źródła portalu przekazały, że wczoraj Nawalny był już w tym regionie i że jest przewożony do kolonii karnej nr 2. Jednak przedstawiciele tej kolonii karnej powiedzieli agencji RIA Nowosti, że nie mają informacji o skierowaniu do niej Nawalnego. Podkreślili też, że nie rozpowszechniają danych o osobach skazanych.



Wciąż brak oficjalnych informacji na temat miejsca pobytu opozycjonisty. Wiadomo jedynie, że został wywieziony w ostatnich dniach z aresztu śledczego w Moskwie i jest przewożony do miejsca, gdzie ma odbyć wyrok pozbawienia wolności.



Moskiewski Sąd Miejski odrzucił 20 lutego apelację złożoną przez obrońców Nawalnego od decyzji sądu niższej instancji o "odwieszeniu" kary więzienia z 2014 roku za rzekome malwersacje finansowe. Nawalny powinien spędzić w kolonii karnej około 2,5 roku.