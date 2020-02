​Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji poinformowała o zatrzymaniu dwóch nastolatków, którzy planowali zamachy w szkołach w Kerczu na Krymie. Niedoszli terroryści byli zainspirowani 18-letnim Władisławem Rosljakowem, który w jednej z placówek edukacyjnych w tym mieście zamordował 20 osób.

Wideo youtube

FSB w mieście Kercz zatrzymała dwóch mieszkańców urodzonych w 2003 i 2004 roku, którzy przygotowywali akty terrorystyczne w dwóch instytucjach edukacyjnych - poinformowało biuro prasowe FSB w komunikacie dla agencji Interfax.

Grupy śmierci i bomby domowej roboty

W mieszkaniach zatrzymanych znaleziono ładunki wybuchowe domowej roboty, a także komponenty do produkcji kolejnych. Materiały nastolatkowie zakupili w internecie. Skonstruowane urządzenia testowali na zwierzętach domowych.

FSB zauważa, że zatrzymani opracowali plan ataków, zebrali także instrukcje do tworzenia urządzeń wybuchowych. Oprócz tego prowadzili "grupy śmierci" w mediach społecznościowych, w których przekonywali innych "do popełnienia podobnych przestępstw".

Materiały, które znaleziono w mieszkaniu jednego z zatrzymanych / FSB /

Oprócz zatrzymania dwóch mężczyzn służby "podjęły środki" wobec nastolatka urodzonego w 2004 roku, który wiedział o przygotowywanych atakach.

Krwawa inspiracja

Sprawa ma związek z krwawym zamachem w Kerczu, do którego doszło 17 października 2018 roku. Uczeń technikum 18-letni Władisław Rosljakow zaczął wówczas strzelać do uczniów i nauczycieli, a następnie zdetonował prowizoryczną bombę. Po ataku popełnił samobójstwo. Mężczyzna zamordował łącznie 20 osób - 15 uczniów i pięciu pracowników szkoły. Kilkadziesiąt osób zostało rannych.

Jak podaje Interfax, jeden z zatrzymanych dzisiaj przez FSB wychwalał Rosljakowa w mediach społecznościowych, za co został skierowany na tzw. rozmowy prewencyjne. Mimo to nastolatek dołączył później do "internetowej społeczności neonazistów", której członkiem był wcześniej Rosljakow.

FSB zauważa, że problem z internetowym ekstremizmem robi się coraz bardziej poważny. Według ich danych w Rosji oraz na Krymie działa 150 takich społeczności, które zrzeszają łącznie 50 tysięcy użytkowników. Od 2018 roku służby zapobiegły ponad 50 atakom na szkoły.