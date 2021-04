Prezydent USA Joe Biden uznał rzeź Ormian za ludobójstwo w wydanym w oświadczeniu z okazji dnia upamiętnienia tej zbrodni. Komunikat mówi o 1,5 mln Ormian "deportowanych, zamordowanych lub zmuszonych do marszu do śmierci podczas kampanii eksterminacji".

Joe Biden podczas wystąpienia w Białym Domu / Anna Moneymaker / POOL / PAP/EPA

"Każdego roku tego dnia wspominamy życie wszystkich tych, którzy zginęli w ludobójstwie Ormian za czasów Imperium Osmańskiego i ponownie zobowiązujemy się, by taka zbrodnia nie zdarzyła się nigdy więcej" - napisano w oświadczeniu opublikowanym przez Biały Dom.

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź Turcji. "Nikt nie może nas uczyć na temat naszej historii. Polityczny oportunizm jest największą zdradą pokoju i sprawiedliwości" - napisał szef MSZ Turcji Mevlut Cavusoglu na Twitterze we wpisie opublikowanym krótko po wydaniu przez Biały Dom oświadczenia.



"Całkowicie odrzucamy to oświadczenie, oparte jedynie na populizmie" - napisał dyplomata, nie mówiąc wprost, o jakie oświadczenie chodzi.



Głos zabrała też Armenia. Premier Armenii Nikol Paszynian oświadczył w sobotę, że uznanie rzezi Ormian za ludobójstwo przez prezydenta USA Joe Bidena to dla jego kraju kwestia nie tylko "prawdy i historycznej sprawiedliwości", ale także bezpieczeństwa.

Zdaniem Paszyniana deklaracja Bidena jest szczególnie ważna z uwagi na ubiegłoroczny konflikt zbrojny w Górskim Karabachu, gdzie Turcja aktywnie wspierała przeciwko Armenii stronę azerbejdżańską.

Biden jest pierwszym prezydentem USA od 40 lat, który publicznie nazwał masowe mordy w Imperium Osmańskim sprzed ponad 100 lat ludobójstwem. Demokrata obiecał to w kampanii wyborczej.



W sobotę obchodzony jest Dzień Pamięci o Ludobójstwie Ormian.