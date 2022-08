"Strefa romantyczna. Obowiązek całowania się"- tablica z takim napisem znajduje się w malowniczym punkcie widokowym na włoskiej wyspie Capri. Wyżej umieszczono znak przedstawiający całującą się parę. Tablicę ustawiły władze miejscowej gminy Anacapri na wniosek mieszkającego tam 23-latka.

"Nakaz całowania" na Capri / Giuseppe Catuogno / PAP/EPA

Jednoznaczne zalecenie widnieje na niebieskiej tablicy stojącej na tarasie widokowym o nazwie Belweder Marzyciela niedaleko latarni morskiej w Punta Carena. Miejsce to często odwiedzane jest przez młodzież.



Piękny widok rozciągający się stamtąd, który przyciąga wielu zakochanych zainspirował młodego mieszkańca wyspy Simone Acamporę do złożenia w urzędzie gminy propozycji ustawienia tam zabawnego znaku.



Władze przyjęły jego wniosek i na początku sierpnia pojawił się tam "nakaz całowania". W ten sposób miejsce to stało się jeszcze większą atrakcją turystyczną na Capri.