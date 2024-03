827 osób zachorowało w ostatnim tygodniu na krztusiec w Czechach. Od początku roku odnotowano w sumie 3101 przypadków tej choroby – najwięcej od 60 lat.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Czeski Państwowy Instytut Zdrowia (SZU) poinformował w poniedziałek o pierwszej w tym roku śmierci osoby zakażonej krztuścem. Zgon nastąpił w lutym. Zmarły mężczyzna pochodził z regionu Hradec Kralove i - jak podano w komunikacie - był w grupie wiekowej od 55 do 64 lat.

Według SZU najwyższa zachorowalność występuje w grupie wiekowej od 15 do 19 lat - to około jedna trzecia pacjentów.



Eksperci twierdzą, że może to być związane ze zmianą szczepionek od 2007 roku. Mają one mniej skutków ubocznych po szczepieniu, ale odporność po nich jest mniejsza.

W latach 1984-2004 nikt w Czechach nie zachorował na krztusiec, nazywany często kokluszem. Później odnotowano cztery zgony niezaszczepionych niemowląt. Zmarła też jedna osoba w starszym wieku. Ostatni zgon zanotowano w 2023 r.